Terziario Donna di Confcommercio Lecco al TD Lab di Montevarchi

Una delegazione lecchese all’evento nazionale

“Economia in movimento: i confini del futuro”

LECCO – Una delegazione lecchese ha partecipato al TD Lab 2025, svoltosi a Montevarchi a metà maggio. Alla convention nazionale del Terziario Donna di Confcommercio hanno preso parte la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori, la vicepresidente Sabina Melesi; insieme a loro anche Eva Castelletti. “Il TD Lab rappresenta per noi un momento di formazione e di incontro – sottolinea la presidente Tentori – L’11, 12 e 13 maggio sono stati tre giorni di confronto, contenuti e visione capaci di arricchire e stimolare”.

Emblematico il titolo scelto per la convention: “Economia in movimento: i confini del futuro”. “Come evidenziato dalla presidente nazionale del Terziario Donna di Confcommercio Anna Lapini, il titolo contiene un paradosso potente e rivelatore: parlare di confini quando ci riferiamo al futuro può sembrare contraddittorio. Il futuro, per sua natura, dovrebbe essere aperto, illimitato, privo di barriere. Eppure, come imprenditrici, sappiamo bene che ogni visione, per quanto ambiziosa, abbia bisogno di una cornice per prendere forma”.

Poi Mariangela Tentori prosegue: “Questo evento nazionale non è solo un momento di lavoro e rappresentanza: è uno spazio di ascolto, crescita e sorellanza, nel quale sono risuonate parole che potrebbero essere lontane dal business, e invece sono quelle che ci ricordano i valori per i quali facciamo impresa ogni giorno. Dono, gratitudine, empatia, sorriso, armonia, pace. È dal valore delle parole che è partito il nostro percorso: dal coraggio di dire che il futuro si costruisce anche con la gentilezza. Anche con l’umiltà. Anche con la diplomazia”.

Numerose e di qualità le proposte della tre giorni toscana: “La presidente Lapini ha aperto i lavori con un invito forte e chiaro: “Siate imprenditori di sogni”, l’esortazione di Papa Francesco che ci ricorda quanto i sogni, accompagnati da cura e responsabilità, possano generare valore per tutti. E ancora, in questo nostro tempo martoriato, ha ricordato l’appello di Papa Leone XIV per “una pace disarmata e disarmante.” Un modo di abitare il mondo con fiducia, ascolto, coraggio gentile. Due visioni, due orizzonti, un’unica direzione per costruire il futuro con consapevolezza e umanità. Terziario Donna è un gruppo che parla di impresa mettendo al centro le persone, i territori, il domani. Un gruppo che crede nel potere delle parole. E nella forza delle relazioni”, conclude la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco.