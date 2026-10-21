Tfr e pensione integrativa, Confcommercio Lecco organizza un incontro per orientarsi

Terziario Donna Confcommercio Lecco propone il terzo incontro del ciclo di educazione finanziaria, appuntamento il 3 novembre

La presidente Mariangela Tentori: “Le decisioni che prendiamo durante la vita lavorativa possono incidere sul nostro futuro economico”

LECCO – Come funziona il Tfr? Quali possibilità offre la previdenza complementare per integrare la pensione futura? E quali conseguenze possono avere le interruzioni dell’attività lavorativa legate alla maternità e alle responsabilità di cura sul percorso contributivo? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro “Tfr e previdenza complementare: le scelte di oggi per costruire il tuo futuro”, promosso da Terziario Donna Confcommercio Lecco nell’ambito del proprio percorso di educazione finanziaria.

L’appuntamento è in programma martedì 3 novembre alle 20.30, nella sala conferenze del Palazzo del Commercio, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. L’iniziativa rappresenta il terzo incontro del ciclo dedicato a fornire strumenti di conoscenza utili per affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni economiche personali e professionali.

“Spesso pensiamo alla pensione come a qualcosa di lontano. Eppure, le decisioni che prendiamo durante la vita lavorativa possono incidere sul nostro futuro economico”, sottolinea Mariangela Tentori, presidente di Terziario Donna Confcommercio Lecco. “Per questo abbiamo voluto proporre una nuova serata dal titolo ‘Tfr e previdenza complementare’. L’iniziativa rappresenta il terzo appuntamento del ciclo di incontri promosso da Terziario Donna con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza degli strumenti economici e finanziari e rafforzare la capacità di compiere scelte informate”.

L’obiettivo è offrire un’occasione concreta e accessibile per comprendere il funzionamento del Tfr, conoscere le opportunità della previdenza complementare e approfondire le novità normative introdotte nel 2026. «Particolare attenzione sarà dedicata alle conseguenze previdenziali delle interruzioni lavorative legate alla maternità e alle responsabilità di cura», aggiunge Tentori.

A guidare l’approfondimento saranno Stefania Fumagalli e Angelo Frigerio, consulenti finanziari di Allianz Bank con esperienza nella pianificazione finanziaria e previdenziale.

La serata affronterà quattro ambiti principali: il trattamento di fine rapporto, il suo funzionamento e le possibilità di gestione per imprenditori e lavoratori dipendenti; gli strumenti e i vantaggi della previdenza complementare per integrare la pensione; le novità normative del 2026, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio e alle loro ricadute su lavoratori e imprese; infine, il rapporto tra donne e previdenza, con un focus sull’impatto che le interruzioni o le riduzioni dell’attività lavorativa legate alla maternità e alle responsabilità di cura possono avere sul percorso contributivo.

L’incontro è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti, imprenditori, autonomi e liberi professionisti, senza distinzioni di genere o di età. Nel corso della serata saranno proposti esempi pratici e sarà lasciato spazio alle domande dei partecipanti.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata.