Tolti altri parcheggi sul lungolago, Caterisano: “Un danno per il commercio e per i cittadini”

Il presidente di Fipe Lecco contro il nuovo taglio

Marco Caterisano: “Continuare a togliere parcheggi crea enormi danni agli operatori del centro Lecco”

LECCO – “Ritengo assurda e incomprensibile la scelta di eliminare i parcheggi per moto e bus sul lungolago. E’ lo stesso metodo utilizzato per la prima parte dei lavori: anche in quel caso si sono tagliati oltre 70 parcheggi, promettendo che poi un domani ne verranno realizzati 200 alle Caviate. Mi pare un modo di fare folle!”.

Queste le parole di Marco Caterisano, consigliere comunale per Fratelli d’Italia, nonché presidente di Fipe Lecco, in seguito a quanto emerso ieri in sede di Consiglio Comunale in merito all’eliminazione dei parcheggi destinati alle moto e alla sosta dei bus nelle zone attualmente soggette a riqualificazione.

“Chi prende queste decisioni sembra non capire il danno che va a provocare agli operatori economici del centro. Senza parcheggi bar, ristoranti, negozi e tutte le attività economiche vengono pesantemente penalizzati. A soffrire non è solo il commercio ma tutta la città, residenti e quanti arrivano a Lecco da fuori. Basterebbe un po’ di buon senso, basterebbe valutare le ricadute concrete delle scelte amministrative, ascoltando anche le proposte che vengono fatte. Mi auguro che la Giunta comunale possa rivalutare quanto annunciato per il bene della comunità e anche per fare un buon servizio a una città che vuole continuare a essere attrattiva per turisti e residenti”.