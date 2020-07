Torna Aperto per ferie: “Segnale di ottimismo nel difficile periodo post covid”

L’iniziativa di Confartigianato Lecco compie 25 anni

“Servono strumenti per recuperare il terreno perso durante la pandemia”

LECCO – “Vogliamo dare un segnale di ottimismo e guardare oltre ogni ostacolo”. Daniele Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco ha presentato oggi, mercoledì, l’iniziativa “Aperto per ferie” che quest’anno festeggia i 25 anni di storia.

Una iniziativa importante che assume un significato maggiore proprio nel periodo post covid: “Quest’anno sta lasciando un segno molto profondo nelle nostre imprese e vogliamo che questa iniziativa sia un segno di ripartenza per quelle aziende che vogliono lavorare anche ad agosto per cercare di recuperare il terreno perso durante l’emergenza. ‘Aperto per ferie’ vuol essere un segno di vicinanza alle imprese e al territorio”.

Circa 800, per l’esattezza 796, le imprese che hanno aderito per oltre 70 mestieri coinvolti che rappresentano in modo uniforme le varie aree geografiche della provincia: dal lago alla Valsassina, dalla città di Lecco al Meratese e oltre: “Quest’anno hanno aderito anche imprese da fuori provincia, in particolare dalle zone limitrofe della Bergamasca, Comasco, Alto Lago e Monzese”.

Un’iniziativa che si propone, come al solito, di mettere al riparo i cittadini da imprese che lavorano in maniera poco corretta: “Attraverso le nostre imprese, tutte serie e non improvvisate, vogliamo dare una garanzia a chi ha una necessità urgente o vuole utilizzare agosto per fare dei lavori – ha detto Riva -. Come al solito invito a fare attenzione ai vari numeri verdi di pronto intervento perché poi il conto è la vera sorpresa”.

Una iniziativa ancora più importante alla vigilia di un mese di agosto in cui ci si aspetta una massiccia presenza di persone che non vanno in vacanza o che fanno le vacanze nel nostro territorio.

Un voucher per fidelizzare i clienti

Tra le novità di ‘Aperto per ferie 2020’ c’è il voucher che garantisce uno sconto (indicativamente tra il 5% e il 15%) da utilizzare per prestazioni erogate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020: “Un elemento di novità che ha lo scopo di consolidare il rapporto tra imprese e cliente – ha detto il segretario Vittorio Tonini -. L’intento è dare continuità nella fase successiva al mese di agosto in un momento delicato come il post covid dove le imprese stanno cercando di recuperare il terreno perso. Il mondo dell’artigianato vuole ripartire in maniera più spedita rispetto a quanto fatto negli ultimi mesi perché le nostre imprese hanno bisogno subito di strumenti che le aiuti a ricucire lo strappo causato dalla pandemia”.

Dove trovare l’elenco delle imprese aperte

E’ possibile trovare tutte le informazioni sito internet apertoperferie.artigiani.lecco.it. L’iniziativa verrà anche ripresa dalle amministrazioni comunali del territorio che la riproporranno attraverso i vari canali di comunicazione istituzionali in modo da essere ancora più vicini ai cittadini.

Anche la sede di Confartigianato Imprese Lecco resterà aperta nel mese di agosto ad accezione della settimana di Ferragosto quando sarà attivato un apposito numero verde per rispondere esclusivamente alle situazioni di emergenza.