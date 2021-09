Torna il corso per Barman organizzato da Confcommercio Lecco e Fipe

Iscrizioni da effettuare entro il 24 settembre

Il corso per barman sarà tenuto da Simone Massara

LECCO – A grande richiesta, dal prossimo 4 ottobre in Confcommercio Lecco si terrà il corso per barman con Simone Massara. Il percorso, di 35 ore complessive, è organizzato da Cat Unione Lecco srl, società di Confcommercio Lecco, in collaborazione con Fipe Lecco. Formarsi e accrescere il proprio bagaglio di conoscenze diventa sempre più importante: dopo un’estate che ha visto una buona ripresa della attività dei locali, nei prossimi mesi sarà fondamentale infatti continuare a “conquistare” i clienti – sempre tenendo conto della sicurezza e delle norme da adottare – puntando ancora una volta su due fattori fondamentali quali professionalità e qualità. Ecco perchè Confcommercio Lecco ha deciso di riproporre il corso barman-livello base. La partenza è fissata per il 4 ottobre: le iscrizioni vanno effettuate entro il 24 settembre. E’ previsto un rimborso del 50% della quota di iscrizione per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

La proposta formativa – in calendario il 4-5-11-12-18-19-25-26 ottobre e il 2-3 novembre 2021 – è rivolta agli operatori del settore che vogliono migliorare la loro professionalità, agli aspiranti imprenditori che pensano di avviare un’attività e anche agli appassionati di cocktail interessati ad acquisire i segreti del mestiere. Ogni lezione – il lunedì e il martedì dalle ore 18 alle ore 21.30 – prevede esercitazioni pratiche con l’ausilio di work-station professionali presso la cucina attrezzata che si trova nella sede di Confcommercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – HYPERLINK “mailto:formazione@ascom.lecco.it” formazione@ascom.lecco.it.