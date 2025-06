Torna Shopping di Sera Lecco, negozi aperti nei cinque giovedì di luglio

Dal 3 al 31 luglio l’iniziativa di Confcommercio Lecco

“Una opportunità importante di aprire le porte in orario serale ai clienti lecchesi e non”

LECCO – Cinque giovedì di negozi aperti a Lecco nel mese di luglio. La ventiquattresima edizione di Shopping di Sera Lecco è in calendario da giovedì 3 a giovedì 31 luglio: l’obiettivo è quello di offrire ai residenti e ai turisti vetrine accese e negozi aperti alla sera per una città sempre più attrattiva e accogliente.

“Anche per il 2025 abbiamo deciso di riproporre Shopping di Sera, convinti del valore della apertura coordinata dei negozi – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva –. Una opportunità importante di aprire le porte in orario serale ai clienti lecchesi e non”.

“Quest’anno abbiamo pensato a una nuova formula e ci siamo “concentrati” sul mese di luglio, contando anche su una maggiore propensione agli acquisti e legando l’iniziativa al periodo dei saldi, che partiranno sabato 5 luglio”, aggiunge il presidente di Federmoda Lecco, Oscar Riva, da sempre in prima fila nel promuovere Shopping di Sera a Lecco.

Nelle serate dei giovedì di Shopping di Sera chi verrà a Lecco troverà anche proposte musicali e culturali per trascorrere una serata per le vie del centro cittadino. Ad esempio il primo giovedì, il 3 luglio, è in programma il Lecco Film Fest, il Festival del cinema di Lecco (con incontri alle ore 18 con Ottavia Piccolo e alle ore 19 con Federica Luna Vincenti in piazza XX Settembre e la proiezione del film “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini alle ore 21 in piazza Garibaldi), mentre giovedì 24 luglio, all’interno del Lecco Jazz Festival, è previsto il concerto di Jowee Omicii in piazza Garibaldi dalle ore 21.30.

Il materiale informativo (locandine e volantini) è stato distribuito, così come sono state avviate le iniziative relative alla campagna di comunicazione (dalle affissioni alle sponsorizzazioni social). Sono attive anche le pagine Facebook e Instagram dedicate a Shopping di Sera Lecco 2025.