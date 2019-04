Aggiornamento annuale dedicato agli aspetti normativi e ai consigli pratici

Il 16 aprile, dalle ore 14, alla sede di Confindustria Lecco

LECCO – Appuntamento alle ore 14 di martedì 16 aprile, presso la sede di Lecco di Confindustria Lecco e Sondrio, per l’incontro annuale dedicato all’analisi e all’approfondimento del tema del trasporto di merci su strada, con un focus sulle normative di settore.

Oltre agli aggiornamenti, l’incontro sarà l’occasione per esaminare i principali punti di interesse per le aziende committenti in riferimento ai contratti di trasporto di merci su strada, ai profili di responsabilità, alle nuove modalità di controllo tecnico dei veicoli e del fissaggio del carico e numerosi altri aspetti.

L’Avvocato Pierguido Carmagnani dello Studio Legale Riguzzi e Associati, relatore dell’incontro con Riccardo Confalonieri, Responsabile Area Relazioni Esterne di Confindustria Lecco e Sondrio, sarà disponibile nella giornata del convegno per incontri dedicati, previo appuntamento.