Regione ha conferito il riconoscimento quest’anno a 117 attività storiche in Lombardia

Sono 13 quelle nel lecchese. Ecco quali, comune per comune

LECCO / MILANO – Sono 117 le nuove attività storiche riconosciute a marzo 2021 da Regione Lombardia. Queste si aggiungono alle 2.118 imprese che già sono iscritte all’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione. Nella provincia di Lecco sono 13.

In Regione, negozi e locali storici sono riconosciuti dal 2004, perché essi rappresentano un vero patrimonio sia economico, sia di tradizioni socio culturali del territorio lombardo. . Sono, infatti, testimonianze ed espressioni vive dell’identità storica e urbanistica di una città come di un piccolo centro.

Nel 2019 è stata approvata una modifica alla legge regionale 6/2010 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’. La riforma ha incluso anche le botteghe artigiane per riconoscere formalmente la rilevanza del patrimonio delle attività storiche. In particolare l’obiettivo è di poterle sostenere in modo più efficace, portando a rango legislativo il percorso di valorizzazione messo in atto in precedenza.

Ecco le nuove attività riconosciute in provincia di Lecco suddivise per Comune.

LECCO: Delikatessen (1961), Negozio Storico, Storica Attività. Foto Giudici (1980), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

BARZIO: Pasticceria-Caffetteria Passoni (1971), Locale Storico, Storica Attività.

BELLANO: Rusconi Macelleria Salumeria Gastronomia (1953), Negozio Storico, Storica Attività.

CALOLZIOCORTE: Parrucchiere Mario Dal 1968 (1968), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

CASATENOVO: Pirotta Pellicce (1963), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

CIVATE: Vetreria Valsecchi Mario (1960), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

COSTA MASNAGA: Rigamonti Macelleria (1970), Negozio Storico, Storica Attività.

DOLZAGO: Giovanni Conti Interior Design (1981), Negozio Storico, Storica Attività.

ERVE: Alimentari Brenna (1957), Negozio Storico, Storica Attività.

PESCATE: Bar Trattoria Belom (1969), Locale Storico, Storica Attività.

PREMANA: Consorzio Premax (1974), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana.

VERDERIO: Cartoleria Edicola (1973), Negozio Storico, Storica Attività.

Fontana: “I negozi sono garanzia per le nostre città e il nostro futuro”

“Le attività commerciali storiche sono la nostra storia, ma anche una garanzia per le nostre città e per il nostro futuro. L’apertura di un negozio vuole dire una vetrina illuminata, gente che passeggia, è quindi fondamentale mantenere la loro presenza nelle nostre comunità”.

Lo ha detto il governatore Attilio Fontana intervenuto alla cerimonia di premiazione.

“Voglio fare i complimenti a tutti quei commercianti che nonostante la pandemia – ha aggiunto il presidente Fontana – hanno tenuto duro. Ci siamo attivati e continueremo a farlo per sostenerli perché non possiamo fare a meno di loro”.

“I negozi e le botteghe – ha concluso – sono un presidio di legalità, sono il rapporto sociale con i cittadini. Il commercio deve essere anche un momento di incontro: un colloquio, un consiglio, uno scambio d’opinione e per questo noi tutti dobbiamo combattere per difenderlo