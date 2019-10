Trekking e turismo, incontro con 80 imprese. Si preparano i pacchetti turistici

“Le vie del Viandante” occasione per incrementare il turismo tra lago e montagne

Workshop con le imprese per realizzare pacchetti turistici

LECCO – Si è tenuto ieri, lunedì, il Workshop per la creazione dei pacchetti turistici, organizzato nell’ambito dell’Interreg Vi.Vi. 2.0 dalla la rete di imprese Montagne del Lago di Como, in collaborazione con gli altri partner privati di progetto, il Consorzio Turistico Valchiavenna, l’Associazione North Lake Como e l’Ente Turistico del Moesano per la parte Svizzera.

L’incontro B2B riservato agli operatori turistici e ai tour operator locali, ha visto la presenza di 80 imprese della sponda orientale del Lago di Como, di Lecco, dalla Valsassina e dei comuni lungo l’Adda che collegano Lecco alla città di Milano, attraverso il Sentiero di Leonardo.

Scopo della mattinata di lavoro è stato la messa a punto di idee di vacanza legate al tema generale del trekking coerenti con l’offerta disponibile sul territorio. E’ stato il secondo appuntamento, dopo quello dello scorso 23 ottobre a Roveredo con gli operatori svizzeri, cui seguiranno altre due date il 4 novembre a Piuro per la Valchiavenna e il 7 novembre a Gravedona ed Uniti per l’Alto Lago di Como (iscrizioni on line su www.montagnelagodicomo.it)

Si attiva così il terzo ambito operativo della DMO di prodotto de “Le Vie del Viandante” finalizzata alla gestione coordinata del prodotto turistico nel suo complesso: manutenzione dei sentieri, promozione e commercializzazione. Il workshop è stato realizzato per dar seguito a quest’ultima parte della DMO: la realizzazione del catalogo confidenziale di pacchetti turistici.

Gli imprenditori, divisi in quattro gruppi, guidati da Silvia Strada e Marta Bellati di Montagne del Lago di Como, e da Silvia Casiraghi, financial manager del progetto, e Carlo Montisci, destination manager, si sono confrontati sui contenuti dell’offerta insieme ai Tour Operator Locali, in una discussione vivace e attiva, che ha visto anche un momento finale di condivisione delle idee di viaggio elaborate dai gruppi sui temi “trekking”, “cultura”, “sport” e “benessere”.

Il workshop è stato anche l’occasione per mettere a fuoco importanti elementi del progetto grazie agli interventi coordinati dal Presidente della Rete Montagne Lago di Como, Stefano Gianola. La Project Officer dell’interreg, Sonia Amelotti, ha illustrato le nuove