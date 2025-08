Turismo, ad agosto 18 milioni di italiani in viaggio: spesa record da 18 miliardi

Il mare resta la meta preferita, seguito da montagna, natura e città d’arte. Il 70% degli italiani sceglierà mete italiane

Lo rileva l’Osservatorio Turismo di Confcommercio, in collaborazione con SWG

LECCO – Sarà un agosto denso di valigie e partenze quello che attende l’Italia, con 18,1 milioni di connazionali pronti a mettersi in viaggio per le vacanze estive. Lo rileva il Focus sulle vacanze di agosto dell’Osservatorio Turismo di Confcommercio, in collaborazione con SWG, che fotografa un panorama di mobilità, spesa e preferenze turistiche destinato a incidere in maniera significativa sull’economia nazionale.

Il mese clou dell’estate segna 20,2 milioni di partenze programmate, di cui la metà per soggiorni superiori alla settimana. Nel 59% dei casi si sceglie una struttura ricettiva, con l’albergo che resta la soluzione più gettonata (22%), seguito da case di amici o parenti (15%) e appartamenti in affitto breve (12%). Il resto si divide tra locazioni di lungo termine e agriturismi, a testimonianza di una sempre maggiore diversificazione dell’offerta turistica.

La spesa media stimata si attesta sui 975 euro a persona, per un totale di 17,6 miliardi di euro che andranno a sostenere il PIL nazionale. “Il contributo del turismo al nostro PIL è destinato a crescere, e i presupposti ci sono tutti: l’indice di fiducia è al livello più alto degli ultimi sei anni, crescono gli italiani in viaggio ad agosto e ci sono buone prospettive anche per settembre. Accompagniamo questa ripresa con supporti adeguati”, ha dichiarato Manfred Pinzger, vicepresidente di Confcommercio con delega all’attrattività e al turismo.

Secondo l’indagine – condotta su un campione di 1.040 cittadini italiani tra i 18 e gli 80 anni, intervistati tra il 18 e il 22 luglio – il mare resta la scelta dominante per 26 italiani su 100, seguito dalla montagna (11%) e dalla voglia di natura (11%). Completano la lista le città d’arte, i piccoli borghi, la campagna, i laghi e le crociere.

Il 70% degli italiani sceglierà mete italiane, con un 40% che si sposterà comunque fuori dalla propria regione. L’altro 30% si orienta verso l’estero, con un 10% che opterà per destinazioni extra europee.

Tra le Regioni più ambite spiccano Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige, seguite da Sicilia, Puglia, Lazio, Liguria e Campania. Interessante il dato sulle vacanze di durata superiore ai 7 giorni: in questo caso, la Sardegna entra prepotentemente sul podio, subito dietro Emilia Romagna e Trentino.

Per chi punta oltreconfine, la top 3 è tutta europea: Spagna in testa, seguita da Francia e Grecia. Per i viaggi a lungo raggio, gli Stati Uniti restano la meta preferita.

Il quadro che emerge dal report restituisce un’Italia che torna a muoversi con fiducia, scegliendo spesso di restare tra i confini nazionali ma senza rinunciare al sogno del viaggio. Un segnale di ripresa che conferma, anche nell’estate 2025, la centralità del turismo come motore economico e culturale del Paese.