Turismo. Alla Bit 2025 Barbara Mazzali nominata Ambasciatrice del Lago di Como

Premiata dalla Camera di Commercio per la campagna di marketing “Lombardia Style”

“E’ un grande onore e una profonda emozione”

MILANO – L’Assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, è stata nominata Ambasciatrice del Lago di Como. Il prestigioso riconoscimento, conferito dalla Camera di Commercio di Como-Lecco durante un evento alla Fiera BIT 2025, celebra l’impegno istituzionale nella valorizzazione di un territorio simbolo di eccellenza turistica a livello internazionale.

Nel suo intervento, l’Assessore Mazzali ha dichiarato: “Ricevere il titolo di Ambasciatrice del Lago di Como è un grande onore e una profonda emozione. Il Lago di Como non è solo un’icona del turismo di lusso riconosciuta a livello mondiale, ma rappresenta anche un motore economico cruciale per la Lombardia, un esempio di ospitalità raffinata e autentica che continua a distinguersi per qualità e innovazione”.

Inoltre, Mazzali ha aggiunto: “I dati turistici in continua crescita ne testimoniano l’attrattività, ma il vero valore di questa destinazione risiede nelle persone che, con passione e dedizione, accolgono i visitatori offrendo esperienze uniche e personalizzate. Collaborare con gli operatori turistici del Lago di Como e di Lecco è per me una grande soddisfazione. Qui si respira una visione straordinaria e una volontà condivisa di eccellere, con una capacità progettuale e una qualità dell’offerta senza pari”.

La targa è stata consegnata all’Assessore Mazzali da Giuseppe Rasella, Vicepresidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, e Fabio Dadati, componente di giunta della stessa Camera, “in riconoscimento della prestigiosa campagna di marketing Lombardia Style, che promuove il Lago di Como tra le eccellenze della regione”.

“Da sempre – ha sottolineato Mazzali – il mio assessorato ha trovato in questo territorio un interlocutore attento, propositivo e in perfetta sintonia con l’idea di un turismo che valorizza il patrimonio naturale, artistico e culturale, puntando all’innovazione senza mai perdere il legame con la tradizione. È un cammino che prosegue con entusiasmo e convinzione, perché il Lago di Como merita di essere promosso con forza sui mercati internazionali, affinché continui a brillare come una delle destinazioni più ambite al mondo”.

L’evento ha offerto un’ulteriore opportunità per rafforzare la sinergia tra Regione Lombardia, le associazioni di categoria, le istituzioni locali e gli operatori turistici del territorio, con l’obiettivo comune di sviluppare un turismo sempre più qualificato, sostenibile e in grado di generare valore per l’intera comunità.