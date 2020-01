Turismo, Confcommercio lancia il terzo Master di alta formazione

Aperte le iscrizioni per la 3° edizione del master di alta formazione turistica alberghiera

Due incontri di presentazione. L’iniziativa è di Confcommercio e università Bocconi

LECCO – Dopo l’ottimo successo della prima edizione, svoltasi nel 2018, e il boom di iscrizioni in occasione della seconda edizione tenutasi nel 2019, è ai nastri di partenza anche l’edizione 2020 del Master, di alta formazione “General Management nel settore Turistico Alberghiero”, organizzato da Confcommercio Lecco con la prestigiosa docenza di SDA Bocconi.

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del percorso che si svolgerà a Lecco a partire dal prossimo mese di aprile.

Per presentare la proposta di formazione turistico alberghiera sono in calendario due incontri informativi riservati in via prioritaria agli associati, in occasione dei quali verranno illustrati il programma del percorso e tutti i dettagli. Grazie alla presenza di testimonial, che hanno frequentato le prime edizioni, sarà possibile cogliere lo spirito del percorso formativo e valutarne tutte le potenzialità.

La presentazione

Il primo appuntamento è in programma lunedì 27 gennaio a Varenna presso la sala polifunzionale “Rosa e Marco De Marchi” dalle ore 14.30 alle ore 16, mentre il secondo è in calendario lunedì 3 febbraio a Lecco presso la Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 sempre dalle ore 14.30 alle ore 16. Per iscriversi a uno degli incontri informativi è sufficiente contattare l’associazione (tel. 0341.356911; email: marketing@ascom.lecco.it).

Il master

Il progetto, promosso da Confcommercio Lecco in collaborazione con SDA Bocconi, si rivolge a: imprenditori o loro collaboratori che già svolgono attività ricettiva e vogliono consolidare la propria posizione sul mercato; imprenditori che desiderano intraprendere una nuova attività turistico-alberghiera; giovani che intendono operare nel settore turistico-alberghiero.

“Ci aspettiamo molto da questa terza edizione della Università del Turismo, dopo gli ottimi risultati delle prime due: chi ha partecipato ai due percorsi realizzati con SDA Bocconi è rimasto davvero entusiasta – evidenzia il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Il corso, oltre a un approccio teorico con giornate di aula tenute da docenti di valore assoluto, ha un’impostazione pratica orientata al “fare”, con l’obiettivo di tradurre immediatamente in pratica i contenuti formativi”.

“Dopo avere visto queste prime due annualità – conclude – sono ancora più convinto della bontà della intuizione avuta da Confcommercio Lecco nell’ideare questo Master: la formazione degli operatori e la crescita delle capacità manageriali di chi è attivo nel settore sono fondamentali per la valorizzazione del potenziale turistico del nostro territorio”.