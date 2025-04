Turismo. Il Lago di Como si presenta alla fiera più importante del Medio Oriente

Un’opportunità per promuovere la Lombardia in vista delle Olimpiadi 2026

Assessore Mazzali: “Il viaggiatore arabo cerca eccellenza. Il Lago di Como è la risposta più autentica dello stile lombardo”

DUBAI – Il Lago di Como, emblema dell’eleganza lombarda e del Made in Italy, debutta all’Arabian Travel Market (ATM) di Dubai. A rappresentare il Lario, tra le destinazioni più esclusive e apprezzate del turismo italiano, è l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, intervenuta all’esclusivo evento ospitato presso il “Bistrot Novanta”, alla presenza di oltre 70 operatori del settore. Mazzali ha portato anche i saluti del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Alla presentazione hanno partecipato l’assessore regionale al Turismo, Marketing e Moda, l’ambasciatore generale d’Italia a Dubai e negli Emirati del Nord, Edoardo Napoli, e Fabio Dadati, membro della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco con delega al turismo.

“Il Lago di Como non è semplicemente una meta turistica, è un connubio di cultura, bellezza e lifestyle che il mondo ci invidia – ha dichiarato Mazzali, ambasciatrice del Lago per la CCIAA Como-Lecco – Non si tratta di un turismo qualsiasi, ma di un’esperienza che parla al cuore e alla mente di chi cerca autenticità, raffinatezza e qualità della vita. Il Lario incarna pienamente lo ‘stile Lombardia’, un perfetto equilibrio tra natura, arte, enogastronomia e un’accoglienza di altissimo livello”.

Durante l’incontro, è stato proiettato il docu-film “Lombardia Style”, un emozionante viaggio visivo attraverso paesaggi mozzafiato, ville storiche, sapori e atmosfere uniche che rendono il Lago di Como una delle destinazioni più apprezzate a livello internazionale.

“Il Lago di Como è un anfiteatro naturale di rara bellezza, dove l’eleganza delle ville si fonde con la semplicità dei borghi, e ogni scorcio regala ispirazione – ha proseguito Mazzali – Da Plinio il Giovane a Stendhal, da Manzoni a Gioachino Rossini, il Lario ha sempre attratto menti brillanti. Oggi continua a essere scelto da registi, imprenditori, designer e star internazionali. Non è un caso se George Clooney ha trovato in Villa Oleandra il suo rifugio. E’ la conferma che qui si respira un lusso autentico, mai ostentato, che ha il sapore della vera bellezza italiana”.

Secondo i dati dell’Osservatorio regionale per il Turismo, il Lago di Como si conferma tra le destinazioni più apprezzate dai turisti extraeuropei, con il mondo arabo in testa per volume di transazioni legate allo shopping tourism. Nel 2024, le province di Como e Lecco hanno registrato oltre 4,3 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 6,22% per Lecco e un significativo aumento della spesa turistica del +17%.

“Questi numeri confermano che la bellezza da sola non basta, serve una proposta integrata che unisca ospitalità, esperienze tailor-made, alta qualità dei servizi e un ecosistema che funziona. Ed è proprio questa la forza della Lombardia – ha sottolineato l’assessore – Siamo una regione che non si limita a esistere, ma sa raccontarsi e innovarsi, mettendo al centro le persone e il territorio”.

L’evento ha anche offerto l’opportunità di presentare il sistema turistico lombardo in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

“Il Lago di Como è la nostra perla, ma la Lombardia è uno scrigno di tesori da scoprire: dalle montagne della Valtellina alle città d’arte come Milano, Bergamo e Mantova; dalla Franciacorta al Lago di Garda, fino ai borghi storici e all’artigianato di eccellenza. Milano-Cortina 2026 sarà una vetrina mondiale, e noi ci arriviamo preparati, con una visione chiara e un’identità forte” ha affermato l’assessore.

“Dubai e il Medio Oriente sono per noi mercati di assoluto interesse – ha concluso Mazzali – Il viaggiatore arabo è colto, curioso, ama il bello e sa riconoscere il valore di un’accoglienza autentica. Ecco perché il nostro messaggio è semplice ma potente, la Lombardia è pronta ad accoglierlo con il suo fascino, la sua discrezione e la sua eccellenza”.