Turismo. Lecco è tra le sei province più internazionali nel 2024

Lecco è parte di una filiera che porta ricchezza diffusa e rafforza l’ecosistema locale

Al convegno Lariofiere/Assidema, l’assessore regionale illustra i dati: “+8% spesa nel primo semestre 2025”

ERBA – Il convegno “Organizzare le destinazioni lombarde: riflessioni sui modelli”, svoltosi oggi a Lariofiere di Erba e promosso da Fondazione Lariofiere, Camera di Commercio Como-Lecco e ASSIDEMA, ha riunito enti locali, associazioni e operatori per un confronto operativo sul ruolo delle DMO – Destination Management Organization nella valorizzazione del sistema turistico lombardo. Ha aperto i lavori Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, insieme a esperti e rappresentanti di primo piano – Claudio Dall’Accio, Stefan Marchioro, Christophe Sanchez e Manuel Gabriele – con l’obiettivo di condividere modelli organizzativi e strategie di sviluppo.

“Ogni modello turistico che funziona nasce dall’ascolto e dalla lettura delle vocazioni del territorio – ha sottolineato Mazzali -. La Lombardia è un mosaico ricchissimo: città d’arte e borghi storici, laghi e montagne, cammini naturalistici e ciclovie, enogastronomia e shopping. Qui la varietà non è dispersione, è la nostra forza”.

Le 6 province più internazionali nel 2024: Como, Bergamo, Brescia, Lecco, Milano e Varese

“I dati 2024 raccontano una Lombardia più viva che mai: oltre 55 milioni di presenze stimate, permanenza media a 2,53 notti e +26% rispetto al 2019 – ha spiegato Mazzali -. A trainare la crescita sono i mercati internazionali: il 67% delle presenze totali è estero. In particolare, Como, Milano e Bergamo superano l’80% di incidenza straniera grazie a un’offerta che lega città, laghi e montagna. Anche Brescia, Lecco e Varese confermano una forte vocazione internazionale, con quote di turisti esteri tra il 66% e il 72%, sostenute dalle destinazioni lacuali – Garda, Iseo, Maggiore – e dalle aree alpine ad alta visibilità”.

Attrattività tutto l’anno e connettività

“In Lombardia i grandi flussi urbani si integrano con aree rurali, borghi e comprensori montani: è un modello policentrico che rende competitiva l’intera regione – ha evidenziato l’Assessore -. Lo dimostra anche la bassa stagionalità: indice 0,29 contro una media nazionale di 0,56. Significa che siamo attrattivi tutto l’anno. A supporto, la nostra connettività: Malpensa, Linate e Orio al Serio sono porte d’ingresso strategiche con collegamenti capillari verso Europa, Americhe, Asia e Medio Oriente”.

Spesa turistica in crescita nel 2024/25

“La qualità dell’offerta si traduce in valore economico – ha proseguito Mazzali -. Nel 2024 la spesa con carte di credito Mastercard è cresciuta del 15% e nel primo semestre 2025 di un ulteriore +8%. Prevalgono, anche qui, i flussi internazionali. Moda e abbigliamento, ristorazione e prodotti enogastronomici sono i comparti che beneficiano maggiormente. Milano guida la classifica provinciale per volume complessivo di spesa, seguita da Brescia, Como e Lecco: una filiera che porta ricchezza diffusa e rafforza l’ecosistema locale”.

Crescono anche reputazione digitale e tax free shopping

“La nostra reputazione digitale è solida: il web sentiment sull’analisi di 3 milioni di tracce digitali raggiunge il 85,1 / 100 tra gennaio e agosto del 2025, segnando + 0,7 rispetto al 2024+. Le valutazioni premiano strutture ricettive e servizi, qualità dell’esperienza, comfort ed enogastronomia. Anche il tax free shopping cresce: +13% nel 2024, con la Lombardia al primo posto in Italia per spesa dei turisti extra-UE. Cinesi, statunitensi e Paesi del Golfo restano mercati chiave sia per volumi sia per valore medio degli acquisti”.

In chiusura, Mazzali ha ribadito: “La fotografia che emerge è quella di una Lombardia in forte sviluppo, capace di coniugare quantità e qualità, attrattività internazionale e identità territoriale. Crescono domanda, spesa e gradimento, mentre si rafforza un modello di turismo diffuso e sostenibile. Il nostro lavoro con le DMO va proprio in questa direzione: organizzare l’offerta, migliorare i servizi, raccontare – con misurabilità – un’esperienza lombarda riconoscibile, competitiva e memorabile”.