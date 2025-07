Turismo sostenibile: grande partecipazione al convegno di Baggero

L’iniziativa è stata promossa da Codici Lombardia con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco

“Abbiamo dimostrato che è possibile costruire alleanze territoriali in grado di immaginare e realizzare un turismo più giusto, umano e sostenibile”

BAGGERO (CO) – Grande successo per il convegno “Turismo tra opportunità e criticità: prospettive di sostenibilità e rigenerazione”, promosso da Codici Lombardia con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco. L’evento, ospitato nella suggestiva cornice di Baggero, ha registrato un’ampia e partecipe adesione da parte di esperti del settore, rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e organizzazioni del lavoro.

La mattinata è stata scandita da numerosi interventi di rilievo, che hanno offerto una visione concreta e articolata delle sfide e delle opportunità del settore turistico locale. Tra i relatori, alcune delle figure più rappresentative del territorio: Andrea Camesasca (Presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Como), Fabio Dadati (Camera di Commercio Como-Lecco), Fabio Primerano (Federalberghi Lombardia), Fabrizio Cavalli (Filcams CGIL), Luca Leoni (Associazione Albergatori Confcommercio Como) e Simona Martino (Regione Lombardia-Direzione Generale Turismo). Tutti hanno sottolineato la necessità di un equilibrio tra sviluppo economico, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e tutela dei diritti dei lavoratori.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, i lavori sono stati aperti da Andrea Camesasca, Presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Como, che ha evidenziato l’importanza di affrontare i cambiamenti in atto con spirito collaborativo, capacità di ascolto e una visione strategica condivisa.

A seguire è intervenuto Stefano Franzoni, Vicepresidente dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, che ha posto l’accento sull’importanza della formazione e dell’investimento nelle competenze umane come leve fondamentali per garantire qualità, occupazione e competitività nel settore turistico.

“Con questo Think Tank abbiamo dimostrato che è possibile costruire alleanze territoriali in grado di immaginare e realizzare un turismo più giusto, umano e sostenibile. Gli enti bilaterali, grazie al loro ruolo di mediazione e rappresentanza paritaria, si confermano strumenti fondamentali per accompagnare il cambiamento, rafforzare il dialogo tra imprese e lavoratori e promuovere politiche di sviluppo capaci di coniugare economia, diritti e coesione sociale” ha dichiarato Andrea Camesasca.

Uno dei punti centrali emersi dal confronto è stato il bisogno di una strategia condivisa, fondata sulla collaborazione attiva tra Regione, Province e Comuni. Solo attraverso una governance integrata e un dialogo costante tra i diversi livelli istituzionali sarà possibile sviluppare un modello di turismo realmente aderente alle esigenze dei territori, capace di coniugare qualità, sostenibilità e visione a lungo termine.

“In un settore strategico per il territorio lariano – ha dichiarato Davide Zanon, Segretario Regionale di Codici Lombardia – è fondamentale saper ascoltare tutte le parti coinvolte, compresi i turisti e i cittadini che vivono quotidianamente i territori. Parlare di sostenibilità, infatti, non significa limitarsi agli aspetti ambientali, pur essenziali, ma includere anche le dimensioni sociali e umane, per costruire un turismo realmente sostenibile e condiviso“.

Codici Lombardia, promotrice dell’iniziativa, esprime profonda soddisfazione per l’esito dell’incontro e ribadisce il proprio impegno a farsi portavoce delle istanze dei consumatori anche in ambito turistico, affinché ogni scelta di sviluppo sia guidata dal principio del benessere collettivo e dalla valorizzazione responsabile delle risorse locali.