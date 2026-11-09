Tutto pronto per la 40^ edizione di MECI, la mostra dell’edilizia civile e industriale

Appuntamento dal 20 al 22 novembre a Lariofiere Erba

“Puntiamo a formare, innovare e preparare gli operatori del settore a quelli che saranno i cambiamenti nel mondo dell’edilizia”

ERBA – E’ tutto pronto per la 40^ edizione di MECI – Mostra Edilizia Civile Industriale che si svolgerà a Lariofiere di Erba dal 20 al 22 novembre. La conferenza stampa di presentazione si è svolta questa mattina, lunedì, prima del convegno “La città nel pallone”, un approfondimento sul ruolo degli stadi di calcio nelle nostre città.

A fare gli onori di casa è stato il presidente di Lariofiere Marco Galimberti che, dopo i ringraziamenti di rito, è entrato nel merito dell’evento: “Questa 40^ edizione di MECI è frutto di un grande lavoro di squadra, una edizione importante perché anche questa mostra, come tutte le imprese, ha affrontato gli alti e bassi del settore dell’edilizia. La prima novità è che, dopo un confronto con tutti i protagonisti della mostra, si è deciso di spostare il periodo dalla primavera all’autunno. Il settore dell’edilizia sta dimostrando una grande capacità di adattamento a tutte quelle che sono le novità e questo evento non è solo un momento per esporre i propri prodotti, ma è utile a fare il punto della situazione e confrontarsi”.

Tra i principali attori della fiera ci sono sicuramente ANCE Como e ANCE Lecco Sondrio, associazioni dei costruttori edili rappresentate rispettivamente dai presidenti Eugenio Rizzuti e Luca Fabi. “Un evento particolarmente sentito sui territori di Como e Lecco e a cui il mondo delle costruzioni tiene molto – ha detto Rizzuti -. Il nostro mondo dà lavoro a un numero importante di addetti e ha un indotto importante. MECI è un momento importante perché consente un momento diretto di confronto tra tutti i rappresentati della filiera (progettisti, fornitori, produttori, costruttori…). Negli ultimi 40 anni il mondo delle costruzioni ha avuto una crescita a livello tecnologico e strutturale importante, soprattutto a livello di sicurezza in cantiere. E proprio la sicurezza è uno dei temi su cui stiamo spingendo in maniera importante, assieme al tema della formazione e della promozione di questo settore tra i giovani, in un momento in cui c’è una carenza cronica di manodopera specializzata. Abbiamo bisogno di portare all’interno del nostro mondo i giovani”.

“40 anni di MECI danno il senso che il nostro tessuto industriale è forte ed è stato in grado di adattarsi ai cambiamenti che hanno trasformato il nostro settore – ha detto Luca Fabi -. C’è un tema di attrattività: il nostro settore soffre, con i giovani che hanno difficoltà ad avvicinarsi, nonostante il nostro lavoro sia bellissimo perché quello che facciamo rimane. MECI in questo ci può aiutare, la fiera non è solo luogo di business ma credo posso aiutarci a ritrovare attrattività. Le famiglie possono venire qui e possono aiutarci a far innamorare di questo settore i giovani. Come ANCE Lecco Sondrio, infine, abbiamo realizzato un progetto, con l’aiuto di altri enti attenti all’accoglienza e alle fragilità, per dare una risposta sia alla carenza di manodopera, sia all’aiuto sociale. Abbiamo già organizzato due corsi per adulti con disagio sociale (il terzo è ora in corso), l’esperienza si è rivelata un successo su tutti i fronti con quasi tutti i partecipanti assunti dalle imprese dopo un periodo di tirocinio. Un risultato è stato doppio: per le imprese che hanno trovato manodopera e per queste persone che hanno ricevuto un aiuto concreto”.

La chiusura della conferenza è stata affidata a Filippo Pontiggia presidente del gruppo di lavoro che sta dietro all’organizzazione di MECI e che è composto da Lariofiere, da ANCE, dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

“E’ stato un tavolo di coordinamento veramente partecipato, hanno partecipato più di venti rappresentati di associazioni, ordini professionali e associazioni di categoria – ha detto Pontiggia entrando nel merito del programma -. Quest’anno abbiamo raccolto tutte quelle che sono state le segnalazioni della filiera e lo vediamo già in questo primo convegno che seguirà la conferenza stampa di presentazione. Puntiamo a formare, innovare e preparare gli operatori del settore a quelli che saranno i cambiamenti più o meno noti che arriveranno nel mondo dell’edilizia: gli adeguamenti fiscali si susseguono anno per anno, così come (purtroppo) le normative fiscali e gli incentivi. Daremo anche spazio all’Intelligenza Artificiale che sta entrando in maniera importante nel mondo dell’edilizia sia per quanto riguarda la progettazione sia per quanto riguarda il controllo del cantiere e la sicurezza”.

Non sono gli unici temi che verranno approfonditi dal 20 al 22 novembre durante la 40^ MECI: “Parleremo anche di recupero di seminterrati e sottotetti e, nel convegno inaugurale, parleremo anche del passaggio generazionale, altro problema che affligge il mondo dell’edilizia assieme al problema del coinvolgimento delle nuove generazioni. Quest’anno la fiera si posiziona subito dopo Young, il salone nazionale dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro, e speriamo che questo possa dare spunti positivi per il futuro. Ricordo, infine, la tavola rotonda di sabato 21 novembre dove andremo ad analizzare i trend turistici del territorio, che sappiamo essere un motore importante, e il legame con il comparto immobiliare”.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA 40^ EDIZIONE DI MECI

A seguire spazio al convegno “La Città nel Pallone” introdotto e moderato da Giulia Torregrossa, architetto dell’ordine della provincia di Lecco con gli approfondimenti di Eugenio Guglielmi, storico dell’architettura dell’ordine della Provincia di Lecco; Giuseppe Baracchi, titolare di B.A.G.S. Baracchi Architetto Giuseppe Studio – Presidente di OAPPC di Piacenza; Riccardo Cefarelli, direttore tecnico e commerciale GAU Arena e Gianfredo Mazzotta, consigliere ordine architetti PPC Como responsabile Commissione Urbanistica.