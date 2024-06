Uil Lario: “Priorità alla sicurezza sul lavoro, alla giustizia sociale e al diritto alla casa”

Designate le priorità della Uil Lario durante il raduno avvenuto il 31 maggio

Dario Esposito: “Se pensiamo alla sicurezza nel primo trimestre 2024 Como ha registrato 1310 infortuni e Lecco 902. Una situazione insostenibile”

COMO – Dettate le priorità che la Uil del Lario si pone per la propria agenda. Lo fa il 31 maggio, con il coordinatore Dario Esposito e radunando l’esecutivo alla presenza del Segretario Generale della Uil Lombardia Enrico Vizza dei segretari di categoria e dei delegati del territorio. Un esecutivo che intende sempre di più dare voce alle persone, a quei cittadini che ogni giorno si vedono tagliati fuori da scelte politiche che rischiano di diminuire sempre di più la spesa sociale come spiega il coordinatore Dario Esposito: “Penso – sottolinea Esposito – ai continui tagli come i disinvestimenti sulla sanità, sui servizi dei nidi e delle scuole d’infanzia, sulla viabilità, ma anche sulle assunzioni che guardando il solo mese di maggio vedono solo 26 casi su 100 applicare un contratto a tempo indeterminato in provincia di Como e in 30 su 100 in quella di Lecco”.

Esposito, poi affronta il tema degli infortuni sul lavoro rilanciando anche il servizio che la UIL mette a disposizione attraverso ITAL. Nel comasco si sono registrati 1310 infortuni nel primo trimestre del 2024 contro i 1215 dello scorso anno, 906 contro 892 nel lecchese. La battaglia UIL continua perché si l’obbiettivo è arrivare ad avere Zero Morti e Zero infortuni e il sindacato evidenzia in ogni caso di denunciare subito e immediatamente un infortunio attraverso il servizio di assistenza ITAL per far valere i propri diritti e ottenere il giusto risarcimento. “La sicurezza nei luoghi di lavoro – continua Esposito – è una sfida che non ci impegna soltanto come Organizzazione Sindacale, ci sollecita anche come donne e uomini che hanno scelto di fare dell’impegno sociale la cifra caratteristica del proprio agire. Un infortunio e peggio ancora una morte, non sono dati algebrici, non sono un numero sulla lavagna, sono piuttosto lo specchio della coscienza sociale di un Paese, della lista delle priorità che decide di darsi, delle scelte che compie nel come e dove investire le proprie risorse, nel come intervenire normativamente”.

E ancora il tema della casa che a Como e Lecco sta diventano un problema come a Milano:“ L’accesso alla casa – conclude Esposito – deve trasformarsi da una sfida economica dell’individuo ad un impegno ed obbligo etico della società. La casa non può e non deve essere considerata alla stregua di merce che trova sul mercato. Le persone e le famiglie fragili hanno bisogno di alloggi più di quanto possano permettersi. È necessario pertanto che ciascuno si assumi le proprie responsabilità, ad iniziare dalle Amministrazioni Comunali e dall’Aler, a cui chiediamo un avvio di piani di intervento che puntino a non avere, nel patrimonio edilizio di proprietà, case sfitte per problemi manutentivi”.

“Le priorità messe in evidenza sul territorio del Lario – sottolinea il segretario Generale UIL Lombardia Enrico Vizza – confermano come anche nel territorio del Lario e in generale nella “ricca Lombardia” i problemi siano pressoché identici: Lavoro, sicurezza, diritti sociali, diritto alla casa sono qualcosa per cui il sindacato ogni giorno si batte e si batterà sempre di più. È importante rilanciare un confronto con i Comuni anche sul Territorio del Lario per rafforzare un welfare di comunità. Partendo proprio dal tema del lavoro che è sempre più povero. Senza un lavoro adeguato e sempre più precario il lavoro diventa insicuro e pericoloso e la giustizia sociale è sempre più messa in discussione. Ecco perché continuiamo le nostre campagne Zero Morti sul Lavoro e No Ai Lavoratori Fantasma”.