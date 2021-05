Il direttivo della Uilm si riunisce il 20 maggio in omaggio allo Statuto dei Lavoratori

Parteciperanno e interverranno anche il coordinatore regionale Vittorio Sarti, il segretario Vincenzo Cesare di Uil Milano Lombardia e l’esperto di economia Giuseppe Sabella

GARBAGNATE – Si svolgerà il prossimo 20 maggio il direttivo della UILM Lario: una data non causale e coincidente con l’anniversario dello Statuto dei Lavoratori (la Legge 20 maggio 1970, n. 300) che ha superato il suo primo mezzo secolo di storia.

“Ogni anno la UILM riunisce il proprio direttivo in occasione di questa ricorrenza per rendere omaggio al più fondamentale traguardo ottenuto in materia di diritto del lavoro – spiega Enrico Azzaro, segretario della UILM Lario – Una data da sempre importante ma che appare sempre più sbiadita nei luoghi di lavoro dove i diritti, spesso, vengono anteposti alle esigenze dettate dall’economia e dai ritmi del sistema industriale. Per questo è necessario ribadire, ogni anno di più, i principi che lo statuto ha introdotto”,

Sarà la sala conferenze dell’Hotel San Martino di Garbagnate Monastero, dalle ore 10, ad ospitare il direttivo del sindacato. Oltre ai delegati del settore metalmeccanico delle province di Como, Lecco e Sondrio, l’appuntamento vedrà la partecipazione di importanti relatori con i quali saranno approfondire tematiche dell’attualità economica.

“Esamineremo quelli che sono gli aspetti generali della ripresa – sottolinea il segretario Azzaro – con un focus in particolare sul settore dell’automotive, in cui operano molte aziende subfornitrici del territorio, e che sta vivendo un momento di esitazione, tra una spinta verso il modello elettrico e il rallentamento sugli investimenti: sappiamo di progetti già programmati che sono stati sospesi e che le case di produzione stanno registrando difficoltà nel reperimento dei semiconduttori per dispositivi elettronici a causa di un surplus di domanda sul mercato e un’offerta al momento non sufficiente a colmarla. Un’incertezza che preoccupa”.

Al direttivo lariano parteciperanno il Coordinatore Regionale della UILM Lombardia, Vittorio Sarti, e il Segretario della UIL Milano e Lombardia, Vincenzo Cesare che offriranno una panoramica complessiva del settore metalmeccanico lombardo, delle difficoltà vissute durante la pandemia, delle prospettive future, delle vertenze e degli accordi di carattere regionale.

Interverrà inoltre Giuseppe Sabella, direttore esecutivo di ‘Think-in’, esperto di industria e lavoro, autore di diversi testi in ambito economico di cui l’ultimo di recente pubblicazione (“Ripartenza verde”) che affronterà il tema del Recovery fund e se questo provvedimento sarà in linea con le aspettative del mondo del lavoro e coerente con l’annunciata svolta ‘green’ del Paese.