Ultimi posti disponibili per i corsi ITS Academy di Food Quality e Pastry & Bakery

Percorsi biennali post-diploma con stage e docenze professionali

Ultimi posti disponibili, selezioni il 24 ottobre

SONDRIO – Prenderanno il via il prossimo 28 ottobre due corsi della Fondazione ITS Academy di Confindustria Lecco-Sondrio per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare: “Food Quality” e “Pastry and Bakery Specialist”. Le lezioni si svolgeranno rispettivamente nella nuova sede di Sondrio e a Milano, presso Galdus, e restano ancora pochi posti disponibili per chi desidera partecipare.

Le iscrizioni sono ancora aperte anche per altri tre corsi in partenza a novembre: “Food Pairing”, “Hotel Management” e “Global Marketing Manager”. Per tutte le proposte formative, il prossimo 24 ottobre è prevista una sessione di selezione. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito della Fondazione.

Si tratta di percorsi post-diploma biennali pensati per rispondere alle esigenze delle imprese, con un approccio pratico e innovativo. I corsi combinano lezioni teoriche e attività pratiche, inclusi stage che coprono circa metà del monte ore complessivo, e prevedono docenze affidate anche a professionisti del settore. I diplomati ITS registrano mediamente un tasso di occupazione superiore al 90% a un anno dal conseguimento del titolo.

A breve, la Fondazione inaugurerà la nuova sede di Sondrio, dotata di laboratori moderni e attrezzature all’avanguardia, per potenziare ulteriormente l’offerta formativa.