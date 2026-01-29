Un attestato di qualità per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di Lario Reti Holding

Confindustria assegna all’azienda il Bollino per l’Alternanza di Qualità per l’impegno nei PCTO 2025

Un risultato che conferma l’attenzione dell’azienda verso i giovani, la formazione e il territorio

LECCO – Confindustria riconosce l’impegno di Lario Reti Holding nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) assegnando all’azienda il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ) per l’anno 2025. Si tratta di un prestigioso riconoscimento destinato alle imprese che si distinguono per la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di elevata qualità formativa.

Il BAQ valorizza le realtà aziendali capaci di attivare collaborazioni virtuose con le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale, offrendo agli studenti esperienze strutturate, coerenti e orientate allo sviluppo di competenze concrete e spendibili nel mondo del lavoro.

I Bollini vengono assegnati sulla base delle attività svolte e documentate nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2025, hanno validità annuale e riconoscono i percorsi realizzati nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

“Questo riconoscimento attesta l’impegno costante di Lario Reti Holding nel promuovere la cultura del lavoro, l’orientamento dei giovani e il dialogo tra mondo dell’istruzione e impresa, inserendosi in un percorso più ampio di valorizzazione delle attività educative e formative dell’azienda”, afferma Lorenzo Riva, Presidente di Lario Reti Holding.

L’attenzione verso il mondo della scuola e della formazione era già stata premiata lo scorso anno: con il progetto “L’Acqua fa Scuola”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco, Lario Reti Holding si è infatti classificata tra le prime cinque realtà in Italia nella categoria dedicata ai progetti scolastici del Premio Top Utility 2025, il think tank coordinato da Utilitalia, associazione di categoria delle utility italiane.

Un risultato che premia nove anni di lavoro, crescita costante e investimento nella formazione, confermando Lario Reti Holding come una realtà attenta allo sviluppo sostenibile, all’educazione delle nuove generazioni e alla creazione di valore per il territorio.

“Il BAQ rappresenta per noi un’importante conferma della strategia aziendale volta a investire nei giovani, offrendo loro opportunità concrete di formazione e crescita professionale. – conclude Lorenzo Riva, Presidente di Lario Reti Holding. – Crediamo fermamente che instaurare un legame solido tra scuola, lavoro e territorio sia fondamentale non solo per lo sviluppo delle competenze dei ragazzi, ma anche per contribuire in maniera tangibile alla crescita e al benessere delle comunità locali. Continueremo a promuoverepercorsi di alternanza significativi, capaci di coniugare apprendimento e pratica professionale, affinché i giovani possano affrontare il futuro con maggiore consapevolezza e competenza”.