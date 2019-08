Un nuovo stile di comunicazione per migliorare il clima in azienda

Iscrizioni al corso entro il prossimo 6 settembre

L’iniziativa è proposta da Confcommercio Lecco

LECCO – Cambiare lo stile di comunicazione utilizzato all’interno dell’impresa può servire a migliorare in modo concreto il contesto lavorativo in cui si opera. E’ una convinzione che sta alla base del corso “Il clima aziendale e la comunicazione interna”, organizzato da Cat Unione Lecco Srl, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

Docente sarà Monica Nava, HR Consultant, Certified Professional Counselor and Executive Coach, che dal 2002 si occupa di formazione, sviluppo, change management e leadership; in qualità di trainer e coach realizza interventi centrati sul riconoscimento ed espressione delle potenzialità in ambito organizzativo e sull’accompagnamento al cambiamento.

Monica Nava – che ha tra i suoi clienti realtà come Pandora, VG marchio Volkswagen e Audi, VG logistica, Luxottica, Oackley, Dior, Maserati – è inoltre esperta nella progettazione e realizzazione di interventi di coaching on site nel mondo retail e supporta i manager nello sviluppo di progetti collegati all’empathy (intelligenza emotiva) e alla perspective view.

Il corso, di complessive 12 ore divise in tre sessioni pomeridiane il lunedì dalle ore 14 alle ore18, parte da un presupposto: il clima aziendale incide direttamente sulle performance delle persone e sui risultati, rinforzando la motivazione dei lavoratori a spendersi in modo proattivo e responsabile. Inoltre un contesto positivo favorisce il benessere e la fluidità nelle relazioni e negli scambi.

Il percorso formativo, in calendario il 16, 23 e 30 settembre, ha lo scopo di sviluppare la capacità di apportare modifiche significative cambiando in positivo lo stile di comunicazione. Il programma toccherà i seguenti punti: i presupposti della comunicazione; gli stili comunicativi: check-up; riconoscere il clima in azienda: i segnali da decodificare; il linguaggio positivo e la comunicazione non verbale; le basi della negoziazione e la gestione dei conflitti; fare team e condividere gli obiettivi.

Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 6 settembre: il corso è rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo. Per informazioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911; email – formazione@ascom.lecco.it.