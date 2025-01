Unicalce guarda allo sviluppo sostenibile, da Intesa Sanpaolo 10 milioni di euro

Al centro delle strategie dell’impresa lecchese lo sviluppo sostenibile in una logica di economia circolare

Oltre 2 miliardi erogati da Intesa Sanpaolo alle imprese lombarde per investimenti per la sostenibilità ambientale, energetica e sociale

LECCO – La crescita sostenibile sempre più al centro dei progetti di sviluppo della lecchese Unicalce, principale produttore italiano di calce calcica, dolomitica e prodotti derivati con 11 stabilimenti su tutto il territorio nazionale. Una mission che ora si rafforza grazie al finanziamento di 10 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per accompagnare le imprese nella transizione ambientale e per dare supporto agli investimenti legati al PNRR.

Grazie al finanziamento ricevuto, Unicalce mira a promuovere sostenibilità e innovazione tramite significativi investimenti per il risparmio energetico, l’utilizzo di combustibili ed energia da fonti rinnovabili e circolari, lo sviluppo di nuovi prodotti con ridotta impronta carbonica. Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri ESG.

In questa ottica il Gruppo ha messo a disposizione uno specifico finanziamento denominato S-Loan, nel quale rientra quello a Unicalce, disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance. Una tipologia di finanziamento che sostiene le esigenze del tessuto produttivo con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG.

Luca Negri, Direttore Generale Unicalce ha dichiarato: “In continuità con il nostro piano industriale questo finanziamento contribuirà agli investimenti legati alla decarbonizzazione e digitalizzazione dei nostri processi”.

Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo, commenta: “Questo finanziamento accompagna Unicalce nello sviluppo di un modello di economia circolare efficiente in grado di garantire una gestione virtuosa dell’energia e a basso impatto ambientale. Per le nostre imprese la sostenibilità è un asset irrinunciabile e Intesa Sanpaolo mette a disposizione tutte le risorse e gli strumenti necessari per sostenerne i piani di sviluppo volti a cogliere le opportunità presenti e di lungo periodo. Ad oggi, nell’ambito delle specifiche linee di finanziamento S-Loan e Circular Economy, abbiamo erogato alle imprese lombarde oltre 2 miliardi di euro per investimenti con obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale”.