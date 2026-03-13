Unione Nazionale Consumatori: benzina supera 1,8 euro in tutta Italia

Gasolio sfonda soglia di 2,1 euro in autostrada

Esposto all’Antitrust su filiera ortofrutticola

LECCO – Il gasolio in modalità self sfonda oggi (13 marzi) in autostrada la soglia di 2,1 euro, mentre la benzina in modalità self supera oggi il limite di 1,8 euro in tutte le regioni italiane. E’ quello che denuncia l’Unione Nazionale Consumatori sulla base dei prezzi medi pubblicati dal Mimit.

“Anche le ultime residue regioni che ieri vendevano la verde sotto 1,8 euro, ossia Marche, Lazio e Umbria, oggi hanno varcato il confine. Dopo le autostrade, che detengono il record con 2,105 euro, il gasolio più caro si vende a Bolzano con 2,081 euro, poi in Friuli con 2,069 euro, terza Trento con 2,064. Per la benzina, dopo il 1,910 delle autostrade, vince Bolzano con 1,866 euro, poi la Calabria con 1,851, medaglia di bronzo per la Basilicata con 1,850 euro”.

Per quanto riguarda la Lombardia nella giornata di oggi, venerdì, il prezzo medio del gasolio in modalità self service è di 2,046 euro (10° posto tra le 21 regioni d’Italia), mentre il prezzo medio della benzina in modalità self service è di 1,820 euro (13° posto tra le regioni d’Italia).

“E’ evidente che le accise andavano ridotte senza aspettare un mese per accertare la maggiore Iva incassata – ha detto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori -. L’escalation dei prezzi si sta già trasferendo sui prodotti ortofrutticoli, specie quelli provenienti dalla Sicilia, con un rialzo talmente abnorme tanto che abbiamo presentato ieri un esposto all’Antitrust per verificare se vi sono dei rincari anomali in violazione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante”.