Valorizzare imprese e territorio: Confartigianato porta Lecco nel progetto Percorsi Accoglienti

Un modello di turismo sostenibile nel quale botteghe, mestieri, produzioni locali e comunità diventano parte dell’esperienza di viaggio

“Il percorso lecchese nasce con l’ambizione di rafforzare la presenza delle nostre aziende nell’offerta turistica”

LECCO – Il territorio lecchese entra nella rete nazionale di Percorsi Accoglienti, il progetto promosso da ANCoS APS in collaborazione con Confartigianato Imprese per proporre un modello di turismo sostenibile nel quale botteghe, mestieri, produzioni locali e comunità diventano parte integrante dell’esperienza di viaggio.

In occasione della presentazione ufficiale, avvenuta ieri al TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione di riferimento per il settore turistico, è stato evidenziato come Lecco sia attualmente il primo e unico territorio lombardo ad aver sviluppato un proprio itinerario all’interno della piattaforma nazionale. Si intitola “Tra lago, borghi e saper fare artigiano” e attraversa idealmente la provincia da nord a sud: parte da Colico, raggiunge l’area del lago di Pusiano sulla sponda di Bosisio Parini e prosegue nella Brianza lecchese, fino a Imbersago e Brivio.

Un percorso di circa 70 chilometri – pubblicato sul sito www.percorsiaccoglienti.it – che accosta paesaggi, borghi, luoghi d’interesse e incontri con chi lavora e produce nel territorio. Le prime tre imprese inserite sono Econoleggio Como Lake di Colico, Birrificio Lariano di Sirone e Bernocco Art Design di Olgiate Molgora. Tre attività molto diverse tra loro, scelte proprio per rappresentare alcune delle molteplici forme che può assumere il saper fare locale: dal turismo sostenibile e dalla mobilità elettrica sul lago alla produzione brassicola, fino alla ceramica e all’artigianato artistico. L’obiettivo di Confartigianato Imprese Lecco, la cui struttura si è occupata della declinazione territoriale del progetto, è implementare l’itinerario con molte altre delle imprese associate che punteggiano l’intera provincia.

“La partecipazione a Percorsi Accoglienti rappresenta per Confartigianato Imprese Lecco una scelta coerente con il ruolo che vogliamo svolgere nello sviluppo del territorio – sottolinea il presidente Davide Riva –. Il turismo può generare nuove opportunità anche per le micro e piccole imprese, a condizione che non si limiti alla fruizione dei luoghi più conosciuti, ma favorisca l’incontro con le persone, le competenze e le produzioni che rendono riconoscibile una comunità. Il percorso lecchese nasce con questa ambizione: rafforzare la presenza delle nostre aziende nell’offerta turistica e contribuire a distribuire attenzione e occasioni economiche lungo tutta la provincia”.

La proposta pubblicata sul portale nazionale invita a scoprire il Lecchese attraverso i paesaggi e le persone che lo animano. La visita alle imprese non costituisce un elemento accessorio, ma una tappa dell’itinerario: un’occasione per osservare da vicino i processi di lavorazione, ascoltare storie imprenditoriali e comprendere il legame tra un’attività e il luogo in cui è nata ed è cresciuta.

“Il modello di Percorsi Accoglienti parte da un’idea precisa: la bottega non è soltanto il luogo nel quale si produce o si vende – aggiunge Innocenzo Sartor, presidente di ANCOS Lecco -, ma può diventare una porta d’accesso alla cultura e all’identità di una comunità. Il visitatore viene invitato a entrare nei laboratori, incontrare gli imprenditori, conoscere materiali, tecniche e storie, costruendo un rapporto più diretto con i luoghi attraversati. Il progetto mette così in rete persone, imprese, paesaggio, cultura ed enogastronomia, con l’obiettivo di generare benefici sia per chi visita sia per chi vive e lavora stabilmente sul territorio”.

Alla presentazione avvenuta a Rimini ha partecipato anche Elena Riva, responsabile dello Sviluppo associativo di Confartigianato Imprese Lecco e membro del Gruppo Turismo di Confartigianato Lombardia. “Il lavoro svolto ha l’obiettivo di valorizzare le nostre imprese trasformandole in porte aperte sul territorio – spiega -. Vogliamo unire le botteghe alle bellezze che le circondano e costruire esperienze capaci di generare valore, promuovere il saper fare locale e offrire ai visitatori un modo nuovo di conoscere la provincia. Essere i primi e, per ora, gli unici in Lombardia costituisce un risultato importante, ma soprattutto un punto di partenza. L’iniziativa è aperta a tutte le imprese associate interessate a raccontarsi, accogliere e diventare una tappa dei futuri itinerari”.

Il primo nucleo mette già in dialogo tre differenti modi di vivere il territorio. A Colico, Econoleggio Como Lake propone esperienze sul lago attraverso barche, biciclette e scooter elettrici; a Sirone, Birrificio Lariano racconta la cultura della birra artigianale attraverso produzioni indipendenti, non filtrate e non pastorizzate; a Olgiate Molgora, Bernocco Art Design porta avanti una lavorazione interamente manuale che comprende ceramica, candele, saponi e oggettistica decorativa. Il percorso è destinato ad ampliarsi con nuove adesioni e nuove tappe, per rappresentare progressivamente le diverse anime della provincia: il lago e la montagna, Lecco e i luoghi manzoniani, la Valsassina, l’Oggionese e il Meratese, la Valle San Martino e l’Olginatese. La presenza al TTG ha rappresentato quindi l’avvio pubblico di un progetto che proseguirà sul territorio con il coinvolgimento delle imprese associate. L’obiettivo non è predisporre un semplice elenco di attività, ma costruire una rete capace di arricchirsi nel tempo, collegando esperienze imprenditoriali, patrimonio culturale e ambientale e forme di accoglienza attente all’autenticità dei luoghi.