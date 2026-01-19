Vavassori e Sabadini nella giunta nazionale Confapi

Il presidente di Confapi Lecco Sondrio e il past president nominati venerdì scorso dal presidente Cristian Camisa

LECCO – Due rappresentanti del territorio lecchese entrano nella giunta nazionale di Confapi. Si tratta di Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio, e di Luigi Sabadini, past president della stessa associazione territoriale e attuale presidente di Unionmeccanica nazionale. La nomina è avvenuta venerdì scorso, nell’ambito del rinnovo dell’organismo che affiancherà il presidente Cristian Camisa alla guida della Confederazione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio.

Un passaggio che rafforza il peso di Confapi Lecco Sondrio a livello nazionale e che viene accolto con soddisfazione dai diretti interessati. “Ringrazio il presidente Camisa per la fiducia che ha accordato a me e a Luigi Sabadini con questa nomina. E’ un incarico che affronterò con orgoglio e dedizione. Rappresentare la territoriale di Lecco sui tavoli nazionali è una responsabilità importante, ma anche un’opportunità concreta per portare valore e attenzione alle esigenze delle nostre imprese”, commenta Vavassori, che entra inoltre a far parte della commissione etica di Confapi.

Per Sabadini si tratta invece di una conferma all’interno della giunta, dopo il primo mandato già svolto insieme a Camisa alla guida della Confederazione. “Confapi Lecco Sondrio, con la mia nomina e di Vavassori, è confermata come una territoriale di grande rilevanza, è una grande soddisfazione per la nostra associazione e per il lavoro svolto”, sottolinea. Sabadini è stato nominato anche membro della commissione finanziaria di Confapi.

La nuova giunta nazionale che affiancherà il presidente Camisa nel prossimo triennio è composta da Filiberto Martinetto (presidente emerito), Corrado Alberto, Erasmo Antro, Giorgio Binda, Bruno Bisetti, Angelo Bruscino, Gian Piero Cozzo, Dante Damiani, Carlo De Romedis, Massimo De Salvo, Giorgio Delpiano, Cristina Di Bari, Vincenzo Elifani, Magno Garro, Gianfranco Lusuardi, Raffaele Marrone, Dhebora Mirabelli, Francesco Napoli, Mauro Orsini, Massimo Paniccia, Luigi Pino, Luigi Sabadini, Marco Tenaglia, Marco Trevisan, Paolo Uberti ed Enrico Vavassori.