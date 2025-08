Vendita Riello, disposte le modalità di interlocuzione coi potenziali acquirenti

Il prossimo incontro presso il MIMIT sarà 22 di settembre, poi il tavolo territoriale il 29

“L’unità produttiva lecchese ha grandi potenzialità”

LECCO – Nella sede della Provincia di Lecco mercoledì si è tenuto un importante tavolo istituzionale per l’esame delle prospettive riguardanti l’unità produttiva della Riello Spa alla luce delle operazioni per la messa in vendita degli asset e della attività del gruppo avviate dalla casa madre Carrier.

Oltre i rappresentanti sindacali all’incontro erano presenti i rappresentanti della Provincia, del Comune e dell’azienda stessa. Secondo i referenti aziendali la predisposizione della documentazione che sarà fornita all’advisor per la due diligence finalizzata alla vendita del perimetro della Riello Spa in via Risorgimento sta proseguendo nei tempi previsti. È stato, perciò, concordato un nuovo appuntamento del tavolo istituzionale per la fine di settembre, dopo l’incontro già fissato dal Ministero delle Imprese e Made in Italy.

Il Consigliere Provinciale con delega al Centro Impiego, Antonio Pasquini, e il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ribadiscono le potenzialità dell’unità produttiva lecchese soprattutto: “Nel valore aggiunto che essa può offrire in particolare sotto il profilo della ricerca e dello sviluppo di prodotti innovativi”.

“Pur consapevoli dell’incertezza che accompagna il processo di vendita, esprimiamo apprezzamento per l’impegno dimostrato dall’azienda e dalle rappresentanze sindacali nel lavorare congiuntamente verso un esito positivo. I nostri Enti, in stretta collaborazione con i funzionari di Regione Lombardia e ciascuno per quanto di competenza, restano a disposizione per garantire il massimo supporto”.

“L’azienda ha confermato le modalità e le tempistiche per l’avvio delle interlocuzioni con i potenziali acquirenti, da qui la decisione di riconvocare il tavolo istituzionale a fine settembre”.