Vendita Riello, quale futuro per i 150 lavoratori della sede di Lecco?

Tavolo istituzionale con i rappresentanti di Provincia, Comune, azienda e sindacati

“Auspichiamo che gli investitori tengano in dovuta considerazione la presenza a Lecco dell’area ricerca e sviluppo”

LECCO – Si è tenuto lunedì 30 giugno, presso la Provincia di Lecco il tavolo istituzionale per l’esame delle prospettive riguardanti l’unità produttiva della Riello S.p.a. sede di Lecco, dove sono occupati circa 150 lavoratori, alla luce della volontà del gruppo Carrier di mettere in vendita gli asset e le attività del gruppo Riello.

Al tavolo erano presenti i rappresentanti della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco, dell’azienda e le organizzazioni sindacali. Durante l’incontro, richiesto dai rappresentanti dei lavoratori, i referenti aziendali hanno descritto l’iter che porterà all’individuazione dell’acquirente e sono stati approfonditi i diversi possibili scenari che si concretizzeranno nei prossimi mesi.

“Da molti anni i nostri enti seguono con attenzione l’evoluzione dell’Azienda Riello, vista l’importanza di questa realtà industriale per il nostro territorio. – dichiarano il Consigliere Provinciale con delega al Centro impiego Antonio Leonardo Pasquini e il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – In particolare auspichiamo che gli investitori tengano in dovuta considerazione la presenza a Lecco dell’area ricerca e sviluppo, un elemento strategico anche nell’ottica dello sviluppo futuro e del mantenimento dei livelli occupazionali. Il Comune e la Provincia monitorano con attenzione la situazione e il tavolo si riunirà nuovamente mercoledì 30 luglio dopo lo svolgimento dell’incontro che si terrà il 15 luglio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

“Sto seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda che riguarda l’azienda Riello di Lecco e il futuro occupazionale dei circa 150 lavoratori coinvolti. Sono in costante contatto con il consigliere provinciale delegato Antonio Pasquini e con le strutture della Giunta regionale per monitorare ogni sviluppo e garantire la massima sinergia istituzionale” ha detto il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

“In attesa dell’incontro previsto per il 15 luglio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del successivo tavolo convocato per il 30 luglio – prosegue Piazza – ritengo fondamentale mantenere alta l’attenzione su questa realtà industriale strategica per il territorio lecchese. A seguito dell’incontro, valuterò la possibilità di richiedere un’audizione presso la competente Commissione consiliare del Consiglio regionale, al fine di esaminare tutti gli strumenti utili a tutela dei posti di lavoro e del tessuto produttivo locale. Resto inoltre in costante confronto con l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, per mettere in campo adeguate politiche attive del lavoro a supporto dei lavoratori coinvolti”.