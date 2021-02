“Fondamenti di vendita online” e “Ancora in piedi: la forza della resilienza”

Due nuovi corsi in Confcommercio Lecco, rimborsati al 50%. Iscrizioni entro il 12 febbraio

LECCO – Doppio appuntamento formativo a distanza nel mese di febbraio: da una parte un percorso di otto ore per approfondire le tematiche relative alla vendita online, dall’altra una proposta di sei ore complessive dedicata a come gestire e superare crisi e difficoltà aziendali.

In attesa di riprendere la piena operatività in aula, il Cat Unione Lecco Srl, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, propone questi due interessanti corsi – tramite videoconferenza sulla piattaforma Google Meet – che portano con sè anche un beneficio economico, visto che sono rimborsati al 50% per le aziende regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Commercio.

Le iscrizioni, per entrambe le proposte formative, vanno effettuate entro venerdì 12 febbraio.

Il primo percorso è dedicato al tema della vendita online ed è pensato per quanti ricoprono il ruolo di titolari e responsabili di esercizi commerciali tradizionali o digitali e vorrebbero intraprendere una nuova attività utilizzando i canali digitali oppure integrare l’attività commerciale tradizionale già esistente. Prima di effettuare una scelta in questa direzione occorre valutare, innanzitutto, se avere un proprio sito di e-commerce oppure se appoggiarsi a una piattaforma già esistente. Il corso “Fondamenti di vendita online” si svolgerà in due giornate (lunedì 22 febbraio e lunedì 1 marzo) dalle ore 14 alle ore 18.

Il secondo corso previsto a febbraio ha l’obiettivo di ripensare le “cadute” professionali in modo costruttivo, per imparare a rialzarsi e rimettersi in cammino. Un’analisi capace di puntare al conseguimento di una maggiore consapevolezza in un’ottica di resilienza e di ampliamento delle possibilità di ri-orientarsi per diventare più forti di prima. La proposta “Ancora in piedi: la forza della resilienza” si terrà in due giornate (martedì 23 febbraio e martedì 2 marzo) dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.