Venerdì lo sciopero generale: manifestazione in piazza a Lecco

Venerdì 29 novembre lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil

Coinvolti tutti i settori pubblici e privati. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero potrà interessare il personale del gestore dell’infrastruttura FerrovieNord

LECCO – Cambiare la manovra di bilancio varata dal governo Meloni, aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici e investire nelle politiche industriali.

Sono le richieste che hanno portato Cgil e Uil a proclamare per venerdì 29 novembre lo sciopero generale di 8 ore, coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati, dalle scuole alle fabbriche, dalla sanità alla giustizia, dai ministeri alle poste, dal commercio ai taxi.

Anche a Lecco i sindacati scenderanno in piazza dando vita a una manifestazione che prenderà il via alle 9 dal Largo Caleotto per poi raggiungere, tramite corteo, Piazza Diaz dove si terrà il presidio dei sindacati e dei lavoratori.

Per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo, l’astensione è stata ridotta a 4 ore a seguito di un’ordinanza del ministro Matteo Salvini e riguarderà gli aerei (dalle 10 alle 14); bus, metro e tram (dalle 9 alle 13) e navi e traghetti con modalità simili al trasporto urbano.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero potrà interessare, dalle 9 alle 13, il personale del gestore dell’infrastruttura FerrovieNord. Con una nota Trenord ha precisato che il proprio personale

non è coinvolto dallo sciopero, ma l’agitazione sindacale potrà causare ritardi e soppressioni sulle linee che transitano su rete Ferrovienord. In particolare, potranno essere interessate le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese Nord/Laveno – e la Brescia-Iseo-Edolo.

Saranno possibili variazioni anche sul servizio delle linee “miste” che transitano su entrambe le reti, FerrovieNord e Rfi: S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S12 Cormano Cusano-Milano Passante-Melegnano, S13 Garbagnate-Milano Passante-Pavia.

Saranno coinvolti anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna e Milano Centrale e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per il collegamento con l’Aeroporto di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (da via Paleocapa, 1) e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto T1.

Sarà invece regolare il servizio delle linee che effettuano l’intero tragitto su rete Rfi.