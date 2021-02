Pochi i commercianti che hanno potuto adeguare i registratori di cassa per la Lotteria degli Scontrini

Alberto Riva, Confcommercio: “Serve una proroga”

LECCO – Al via da oggi, 1 febbraio, la Lotteria degli Scontrini, una novità introdotta dal governo per favorire i pagamenti con bancomat e carte di credito. Per i clienti l’iscrizione è semplice, basta andare sul sito dedicato, inserire il proprio codice fiscale e ottenere il codice da mostrare al momento dell’acquisto-

Sullo scontrino, da conservare, sarà riportato il corrispondente numero della lotteria e la prima estrazione è prevista per il giorno 11 marzo. In palio ci saranno il super premio annuale di 5 milioni di euro, premi settimanali da 25 mila euro e mensili da 100 mila euro.

Premi fino ad un milione di euro sono dedicati anche gli esercenti per i quali è stato più complicato aderire, dovendo adeguare i registratori di cassa. La maggior parte degli esercenti, anche a Lecco, non è ancora riuscita a mettersi in regola, a causa anche dei ritardi dovuti ai fornitori. Per chi ci è riuscito, oggi è stato un banco di prova nell’imparare il funzionamento del procedimento e della strumentazione.

IL VIDEO

Da parte della clientela ancora poche le richieste nella mattinata odierna, che non sono comunque mancate.

“Molti commercianti si sono attrezzati, molti altri non lo sono ancora ma non per colpa loro – sottolinea il direttore della Confcommercio di Lecco, Alberto Riva – L’Agenzia delle Entrate lo scorso anno ha rilasciato più aggiornamenti del software in uso per la Lotteria degli Scontrini e questo ha costretto anche il commerciante che si era già premunito, a doversi adeguare di nuovo e con costi ancora una volta a suo carico”.

“Nell’attuale situazione difficile per il commercio, dovuta alla pandemia – aggiunge Riva – se non l’annullamento del provvedimento, almeno una proroga sarebbe stata doverosa”.