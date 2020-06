Via libera per palestre e piscine ma non mancano le difficoltà. Il Bione resta chiuso

Palestre e piscine possono riaprire da oggi. A Lecco il Bione al momento resta chiuso

Gli ingressi contenuti in palestra rischiano però di mettere in ginocchio i più piccoli

LECCO – Dopo tanta attesa, il periodo di lockdown si è concluso per palestre e piscine che da oggi, lunedì’, possono riaprire anche in Lombardia. “Siamo stati tra i primi a doversi fermare, già dal 1 marzo, e tra gli ultimi a poter ripartire – sottolinea Marco Scarciglia, presidente della categoria Palestre di Confcommercio Lecco – molti però riapriranno dal 3 giugno, dopo il ponte per la Festa della Repubblica, utilizzando questi ultimi giorni per organizzarsi al meglio”.

“Il disagio è totale e le normative, come per altri settori, sono arrivate tardi – spiega Scarciglia – il problema principale per i gestori della maggior parte delle palestre di Lecco è la regola dei 4 metri quadrati a cliente – per determinare la capienza massima del locale in chiave anti-Covid – che costringerà un’affluenza ridotta a seconda delle dimensioni della struttura, mediamente intorno agli 800 metri quadrati”.

Questo, ci spiega Scarciglia, “costringerà a frazionare gli ingressi e obbligare la prenotazione, con la difficoltà di riuscire a soddisfare i clienti che abitudinariamente sceglievano una specifica fascia oraria. Cosa non semplice perché quasi tutti gli utenti vanno in palestra in un orario comodo rispetto alle loro esigenze quotidiane di vita. Avere poi un numero così ridotto di persone all’interno rende difficilmente sostenibile l’attività, con il rischio che qualcuno decida di chiudere”.

Le altre principali misure anti-contagio prevedono l’igienizzazione degli strumenti ogni volta che vengono utilizzati, compito che dovrà essere svolto dagli stessi utenti con il disinfettante messo a disposizione dal personale, il distanziamento negli spogliatoi e le docce che sono ammesse se divise da separatori. “Alcune palestre, seppur ampie, hanno magari spogliatoi piccoli ed è probabile che venga chiesto alla clientela di arrivare già cambiata per non utilizzarli”.

Una situazione molto complicata che con molta fatica risolleverà il settore dalla lunga chiusura. “Arriviamo da tre mesi di incassi zero – sottolinea ancora Scarciglia – in ogni caso, l’anno sarà in perdita”.

Ancora chiuso il Bione, si lavora alla riapertura

Situazione altrettanto complicata per il Centro Sportivo Comunale di Lecco dove, per il momento, la sala fitness e la piscina restano chiusi.

“Alla fine della scorsa settimana abbiamo avuto un incontro con i gestori – spiega l’assessore allo Sport, Roberto Nigriello – stiamo valutando la migliore soluzione per la riapertura che dovrà tenere conto di due fattori: la sicurezza per utenti e personale e l’equilibrio economico per consentire ai gestori di poter continuare a lavorare”.

Il problema, anche in questo caso è la sostenibilità: “Con la piscina accessibile a sole 6-7 persone contemporaneamente non è cosa semplice, a fronte di costi fissi per la gestione quotidiana della struttura e le spese per il personale. Lo stesso vale per la sala fitness – spiega l’assessore – Si stanno ipotizzando anche ipotesi di aperture scaglionate dei servizi all’utenza, quindi una ripartenza non al 100% da subito del centro sportivo, sperando che questo periodo di emergenza non si prolunghi ulteriormente”.