Vigilantes in sciopero l’1 e il 2 agosto. Chiesto il rinnovo del contratto nazionale

Sciopera anche a Lecco il personale dei servizi di vigilanza privata

L’iniziativa dei sindacati per sollecitare la trattativa sul rinnovo del CCNL

LECCO – Sono circa 70mila in tutta Italia, di cui circa 15mila nella sola Lombardia, gli addetti della vigilanza privata e dei servizi fiduciari in attesa del nuovo contratto scaduto nel lontano 2015.

Una trattativa iniziata più di tre anni fa e che ad oggi, on ha ancora definito punti cruciali per i lavoratori quali: incrementi salariali, cambi d’appalto, classificazione del personale, salute e sicurezza e contrattazione di secondo livello. Per questo, anche nel lecchese, i vigilantes sciopereranno nei giorni 1 e 2 agosto.

“Non è accettabile – affermano le segreterie dei sindacati Filcams Cgil Lecco, Fisascat Cisl Monza Brianza Lecco e Ulitucs del Lario – che le associazioni datoriali continuino a presentarsi al tavolo con posizioni inammissibili e a totale svantaggio dei lavoratori su varie aree tematiche. Gli incrementi salariali proposti sono a dir poco vergognosi, così come la richiesta di una flessibilità assoluta a favore delle sole imprese risulta inaccettabile. Emerge una mancanza di rispetto nei confronti dei migliaia di lavoratori di un settore tanto delicato, quanto complesso”.

“Ci aspettiamo – concludono i sindacalisti – che anche la politica e il Governo non si limitino solo ad affidare buona parte della sicurezza del Paese a questi lavoratori ma che si impegnino anche a restituire dignità agli stessi attraverso il valore del lavoro, dei contratti nazionali e della loro applicazione. A maggior ragione per un settore strategico per la sicurezza dei cittadini, dove le politiche di dumping contrattuale, in barba alle norme in materia di appalti, sono all’ordine del giorno”.