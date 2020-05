Webby Award: Earth Viaggi in nomination per il miglior sito di viaggi al mondo

Rush finale: il pubblico può votare fino al 7 maggio

Non un semplice catalogo di viaggi ma un vero e proprio racconto

LECCO – Il sito www.earthviaggi.it è tra i cinque migliori siti al mondo nella categoria “viaggi e turismo”. A comunicarlo il Webby Award, premio organizzato dalla International Academy of Digital Arts and Sciences di New York e riconosciuto a livello internazionale come l’Oscar del Web, che premia l’eccellenza online nel campo del digital design.

Il processo di selezione, iniziato a febbraio 2020, e seguito da una giuria di tutto rispetto composta da critici ed esperti della comunicazione e personaggi dello spettacolo, come l’attore e produttore cinematografico Kevin Spacey, ha valutato migliaia di progetti provenienti da tutti il mondo per le categorie siti web, pubblicità interattiva, film e video. Secondo le nomination pubblicate a fine aprile, il sito di Earth Cultura e Natura è tra i cinque finalisti nella categoria “viaggi e turismo” ed è candidato a due riconoscimenti: il premio della giuria e il Webby People’s Voice (voto del pubblico).

Il sito dell’agenzia lecchese è attualmente in testa per quanto riguarda il voto del pubblico: “E’ una soddisfazione poter competere con nomi molto importanti del settore e multinazionali, soprattutto per noi che ci consideriamo un po’ degli ‘artigiani’ – dice il titolare Bruno Gaddi -. Non nascondo che siamo molto eccitati e stiamo lottando per mantenere questo primo posto fino al 7 maggio, giorno in cui si chiuderanno le votazioni del pubblico. La cosa bellissima è che abbiamo trovato un sacco di persone che ci hanno votato anche se per noi è già una vittoria essere tra i primi cinque al mondo”.

Si può votare e condividere il sito Earth Viaggi attraverso il seguente link: https://vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2020/websites/general-websites/travel e le votazioni si chiuderanno giovedì 7 maggio, mentre la proclamazione dei vincitori avrà luogo il prossimo 19 maggio.

“Vedere un proprio lavoro in concorso in un evento così importante è sempre una grande emozione, ma in questi giorni così difficili, in particolar modo per il settore viaggi, è qualcosa di completamente diverso: una buona notizia prende la forma di un vento di speranza, qualcosa che aiuta l’umore di tutti – continua il titolare di Earth Cultura e Natura -. Viaggiamo per curiosità e per trovare uno scenario nuovo, diverso e migliore di quello che conosciamo. Per crescere, per trasformarci, perché nel movimento si trova la vita stessa. Viaggiamo per espandere i nostri orizzonti, rendendoci resilienti e creativi”.

Seguendo questa filosofia, il sito di Earth Cultura e Natura, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti solo qualche mese fa, racconta popoli e mondi lontani, produce cultura e coinvolge e diverte l’utente in un’esperienza unica nel suo genere. Non un semplice catalogo di viaggi, ma un racconto della visione e dell’esperienza e la trasmissione dei valori che caratterizzano Earth da più di trent’anni: amore per il viaggio, rispetto per i luoghi, per le persone e per le culture che vi si incontrano.

“L’agenzia di viaggi è nata una trentina di anni fa, il primo nostro sito risale al 1999, agli albori dell’era di internet, e da allora il sito è stato rifatto otto volte. Da dieci anni abbiamo eliminato tutto ciò che è cartaceo riportando tutta la nostra informazione sul web – conclude Gaddi -. L’anno scorso, dopo soli due anni, abbiamo deciso di cambiare ancora il tipo di informazione e comunicazione uscendo un po’ dal discorso catalogo on-line. Nel nuovo sito abbiamo cercato di approfondire alcuni temi per mostrare il viaggio in un modo più dinamico e attrattivo. Nel dicembre scorso, poi, il sito ha ricevuto un premio a livello nazionale così abbiamo deciso di provare a partecipare all’oscar del web. Con tutto il trambusto degli ultimi tempi, poi, la cosa era passata in secondo piano fino a qualche giorno fa quando abbiamo ricevuto la comunicazione del Webby Award e ora eccoci qui…”. Il prestigioso traguardo è vicino, manca solo lo scatto finale.