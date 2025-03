Webinar: “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”

La proposta di Confapi Lecco Sondrio per martedì 26 marzo alle ore 14.30

“Fare chiarezza su di un obbligo che non è ancora del tutto chiaro anche per gli esperti”

LECCO – Il 31 marzo 2025, salvo proroghe dell’ultima ora, scade il termine per le imprese per sottoscrivere una polizza catastrofale, divenuta obbligatoria secondo il decreto ministeriale pubblicato il mese scorso.

Per cercare di capire meglio cosa comporta questa novità per le aziende Confapi Lecco Sondrio organizza per le associate, martedì 26 marzo alle ore 14.30, il webinar dal titolo “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese” che sarà tenuto da Filippo Sala di Axa Assicurazioni di Lecco.

“Durante l’anno organizziamo spesso webinar tecnici – commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza -, come ad esempio quelli fiscali, inoltre ci adattiamo in fretta all’attualità per dare risposte immediate alle esigenze delle imprese. Questo dedicato alle polizze catastrofali nasce per fare chiarezza su di un obbligo che non è ancora del tutto chiaro anche per gli esperti, quindi cercheremo di capire insieme a cosa devono adempiere le aziende entro il 31 marzo”.