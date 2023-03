Welfare aziendale, seguito l’incontro organizzato da Federmanager Lecco – Como

Presentato anche il prodotto unico Fasi-Assidai

ERBA – Si è tenuto lo scorso mercoledì 1 marzo presso la Sala Porro di Lariofiere a Erba l’evento promosso da Federmanager Lecco, Federmanager Como, Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como per l’approfondimento sulle tematiche del welfare aziendale e la presentazione del prodotto unico Fasi-Assidai.

All’evento hanno partecipato più di 60 persone, tra manager e rappresentanti di aziende.

I saluti di apertura sono stati fatti dal Presidente di Federmanage Lecco Gianfranco Bonfanti, dal Presidente di Federmanager Como Claudio Butti e dal dott. Fabio Usuelli Responsabile Relazioni Industriali, Previdenza e Welfare di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como.

Un interessante intervento del Presidente del FASI Marcello Garzia ha delineato le linee strategiche di sviluppo del FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa).

Sandro Sabbatini Responsabile Area Mercato di Fasi e Marco Rossetti Direttore Generale di Assidai, hanno approfondito il valore della tutela sanitaria garantita dal Fasi, in particolar modo le tutele per la non autosufficienza e i pacchetti prevenzione.

Sono stati motivate le ragioni dell’aggiornamento dei contributi in vigore dal 1 gennaio 2023 per Aziende e Dirigenti e presentato il prodotto unico Fasi-Assidai, introdotto con l’ultimo rinnovo del CCNL siglato da Confindustria e Federmanager nel luglio 2019, che consente un ampliamento del livello dei rimborsi per gli iscritti.

La copia della presentazione utilizzata nell’esposizione da parte di FASI e ASSIDAI è disponibile su richiesta per i dirigenti e le aziende interessate inviando una mail a lecco@federmanager.it o segreteria.como@federmanager.it.