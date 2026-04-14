Lecco, il mercato immobiliare regge: appuntamento con la rilevazione prezzi 2026

“Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia”: dati stabili nel 2025 e previsioni di lieve crescita

Presentazione il 21 aprile alle 16 in Confcommercio Lecco, con interventi di esperti e networking finale

LECCO – Torna anche nel 2026 la “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia”, punto di riferimento per operatori e cittadini interessati all’andamento del settore sul territorio. L’iniziativa è promossa da Fimaa Lecco con la partnership di Fiaip Lecco, del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco.

Il progetto si avvale inoltre del patrocinio e del contributo di Alpl, del patrocinio della Camera di Commercio Como-Lecco e della sponsorizzazione di Affida, Confappi Lecco, Ente Mutuo Regionale, Gestim, Ram e Securemme.

La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 è in programma martedì 21 aprile alle ore 16 presso la sala conferenze del Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4.

“Il mercato immobiliare lecchese ha registrato una sostanziale stabilità anche nel corso del 2025, in linea con quanto successo nel 2024 sia in termini di transazioni che di prezzi – spiega il presidente Fimaa Lecco, Matteo Zambaldo –. Prospettive per il 2026? Ci aspettiamo un mercato ancora stabile o in leggero incremento. Chiaramente tutto ruota intorno anche alle evoluzioni del contesto internazionale, in primis per le ricadute sul fronte dei tassi di interesse e dei costi delle materie prime”.

Zambaldo sottolinea inoltre il valore operativo della pubblicazione: “La ‘Rilevazione prezzi’ costituisce uno strumento di lavoro e di consultazione prezioso per gli operatori del settore immobiliare e un utile supporto informativo per i cittadini. I prezzi indicati rappresentano i valori medi indicativi rilevati durante i primi mesi del 2026 e sono riferiti alla situazione del mercato al 31 dicembre 2025. Ringrazio i componenti della Commissione per il lavoro svolto e la struttura di Confcommercio Lecco per il consueto supporto, oltre che partner e sponsor per il sostegno alla pubblicazione. Un grazie anche ai relatori che interverranno alla presentazione”.

Il programma del 21 aprile prevede, dopo i saluti del presidente Zambaldo, l’intervento di Guido Brotto (Officina Notarile) sul tema “Le criptovalute nella compravendita immobiliare”. A seguire Roberto Lorusso, direttore commerciale di Affida, approfondirà “Il mercato dei mutui: contesto attuale e possibili prospettive”.

Spazio quindi alla presentazione ufficiale dell’edizione 2026 della rilevazione da parte della Commissione Listino, guidata anche quest’anno da Gianluca Locatelli.

Al termine dell’incontro, gratuito e aperto al pubblico, è previsto un aperitivo di networking.