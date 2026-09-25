Lecco. Industria e occupazione: il segretario generale UILM Sperti al Direttivo territoriale di Lario

Dal costo dell’energia alla tutela della filiera: al centro del confronto le difficoltà delle imprese e le priorità del sindacato

Sperti: “Le imprese provano a prendere tempo”. Dell’Angelo richiama un impegno collettivo di fronte alla crisi dell’industria

LECCO – “A Lecco si registra una distonia tra la crescita della produzione e l’occupazione. La produzione manifatturiera aumenta, ma anche la cassa integrazione, che dovrebbe essere transitoria e non sostitutiva di una politica industriale efficace”. Queste le parole di Davide Sperti, Segretario Generale Nazionale della UILM, che ha preso parte oggi al Direttivo Territoriale di UILM Lario, che si è riunito a Officina Badoni per discutere le attuali condizioni delle industrie lecchesi, nonché le priorità più prossime del sindacato.

È un quadro in bilico, quello lecchese, a quanto emerge dalle parole di Sperti, che ha sottolineato come “in questo territorio il lavoro manifatturiero impatta per più di un quarto della ricchezza”, aggiungendo che “la condizione attuale delle imprese mostra resilienza, ma anche fatica e incertezza: provano a prendere tempo”.

Le difficoltà “casalinghe” si inseriscono, ha spiegato il Segretario, in un quadro nazionale ed europeo altrettanto critico, che perdura da anni: “L’industria è in crisi. Ad esempio, le piccole e medie imprese che esportano in Germania sono in difficoltà per via del crollo del modello tedesco, a partire dalla crisi dell’auto”. Da qui il richiamo al ruolo del Governo, che “dovrebbe concentrarsi sulla tutela della filiera, ripristinare il Fondo automotive e garantire una riduzione del costo dell’energia, in quanto è un fattore di imprevedibilità strutturale che minaccia la prosecuzione dell’attività industriale, soprattutto per le piccole e medie imprese. Rischiamo, altrimenti, di perdere competitività e ricchezza, a favore di Paesi e settori diversi”.

All’apertura dei lavori di oggi è intervenuto anche Fabio Dell’Angelo, Coordinatore regionale di UILM Lombardia, che ha sottolineato come l’obiettivo di UILM sia la vicinanza ai territori e alle persone, in particolare ai luoghi a vocazione metalmeccanica come quello lecchese. Queste le sue parole: “Io sono qui per ascoltare, e sono consapevole che in un momento come questo non esistono tante piccole crisi, ma un’unica crisi dell’industria che necessita di un impegno collettivo”.

Il Coordinatore di UIL Lario Dario Esposito, nel suo intervento, ha evidenziato il “ruolo corale” del sindacato, nell’azione per migliorare le condizioni produttive del territorio. “Ciascuno di noi – ha dichiarato Esposito – porta un valore aggiunto con quello che fa. Tutti insieme dobbiamo essere come un armadio, qualcosa di funzionale e necessario. Come individui, siamo piccoli scompartimenti che contengono qualcosa, ma che perdono l’utilità generale. La UILM, come parte della UIL, è questo: riunisce gli sforzi per il bene comune e ha come scopo un impatto sul quadro complessivo”.

Un invito alla concretezza e alle risposte, quello di Esposito, che ha anche citato alcuni degli obiettivi nazionali di UIL, come la campagna sulla fiscalità, che ambisce a rendere progressiva la tassazione locale. “Stiamo cercando di eliminare l’aliquota unica, per andare incontro alle esigenze di tutti e al bisogno di progressività”.

A chiudere i saluti e a dare il via alla mattinata di confronto è intervenuto anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, che ha sottolineato la propria familiarità con l’ambiente produttivo lecchese. “Come Amministrazione, saremo vicini al mondo produttivo – ha dichiarato il sindaco -. L’identità di questa città sta anche qui, e nonostante le nuove vocazioni, come il turismo, Lecco rimane una città dall’anima industriale. Difenderemo e tuteleremo chi continua a creare benessere con la forza del proprio lavoro”.

Sono parole di speranza e determinazione, quelle conclusive di Sperti, che ha chiuso il suo intervento affermando: “Sembra che l’industria non interessi più a nessuno, ma l’Italia è ancora la seconda potenza manifatturiera d’Europa. Ciò che serve è una politica nazionale che prevenga la necessità di importare dall’estero acciaio e materie prime. L’industria ha creato e continuerà a creare ricchezza.”