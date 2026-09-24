Lecco. Inglese per turismo e commercio, al via il corso intermedio di Confcommercio

Sei lezioni dal 12 ottobre al 16 novembre nelle nuove aule di Palazzo Ghislanzoni con iscrizioni entro il 2 ottobre

Previsto il rimborso del 100% delle quote per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo

LECCO – Migliorare l’inglese per affrontare le situazioni quotidiane di lavoro, dal rapporto con i turisti alle telefonate, fino alle email. È l’obiettivo del nuovo corso di inglese turistico e commerciale di livello intermedio organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, rivolto a chi possiede già una conoscenza di base della lingua o ha frequentato un percorso introduttivo.

Il corso punta a potenziare strutture grammaticali, lessico e capacità comunicative utili in ambito turistico e commerciale, sviluppando competenze da utilizzare negli scambi linguistici con stranieri e con persone che si muovono sul territorio per lavoro o turismo.

Le lezioni si terranno per sei lunedì consecutivi, dalle 9 alle 12, nelle nuove aule di formazione di Palazzo Ghislanzoni, in via Roma 51 a Lecco. Gli appuntamenti sono in calendario il 12, 19 e 26 ottobre e il 2, 9 e 16 novembre, mentre le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 2 ottobre.

Il programma si svilupperà attorno a tre macro-ambiti: comunicazione, lessico e grammatica. Sul fronte comunicativo saranno approfondite le funzioni linguistiche affrontate nel livello base attraverso attività di role-playing dedicate a situazioni concrete: l’interazione con i turisti in hotel, ristoranti e negozi, la risposta alle email e la gestione delle telefonate.

Per quanto riguarda il lessico, i partecipanti lavoreranno su professioni, routine quotidiana, meteo, date e orari e attività del tempo libero. La parte grammaticale affronterà invece l’uso del present continuous e del present simple, le preposizioni di tempo e luogo, il past simple dei verbi regolari e irregolari, l’ordine delle parole nelle domande e i quantificatori, con particolare attenzione all’impiego di “how much” e “how many” con sostantivi numerabili e non numerabili.

Per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo è previsto il rimborso del 100% delle quote versate. Anche i dipendenti che scelgono di iscriversi autonomamente potranno richiedere direttamente il rimborso qualora sostengano personalmente il costo del corso.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi è possibile contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it oppure al numero 0341 356911.