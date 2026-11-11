Lecco investe sui talenti internazionali: borse di studio finanziate da imprese estere

International Talent Bridges è un progetto di Confindustria, Politecnico di Milano e Corpo Consolare di Milano e della Lombardia

Il presidente Marco Campanari: “Oggi la competitività dei nostri territori industriali si costruisce anche attraverso la capacità di attrarre talenti, sviluppare competenze e consolidare relazioni internazionali”

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, Confindustria Lecco e Sondrio e il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia hanno presentato, in occasione della sottoscrizione ufficiale, l’accordo di collaborazione per lo sviluppo del progetto International Talent Bridges.

Il progetto ha come obiettivo principale l’attivazione di borse di studio internazionali finanziate da imprese estere, destinate a studenti internazionali che intendano frequentare percorsi formativi, in particolare lauree magistrali e master, presso il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco.

Il progetto prevede che le borse di studio siano sostenute da imprese estere, che finanziando il percorso daranno a giovani studenti l’opportunità di accesso ai percorsi accademici del Campus lecchese e la possibilità di sviluppare sinergie con il sistema industriale lombardo. International Talent Bridges si pone quindi anche come progetto che costruisce un ponte di diplomazia economica, scientifica e industriale tra i Paesi di provenienza degli studenti e il sistema produttivo locale.

Con International Talent Bridges le istituzioni firmatarie intendono rafforzare il legame tra formazione avanzata, imprese e relazioni internazionali, offrendo ai giovani talenti stranieri un’opportunità di studio e alle aziende estere un canale strutturato di collaborazione con il nostro territorio.

«International Talent Bridges – sottolinea Marco Campanari, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio e Console Onorario della Repubblica di Bulgaria in Lombardia – nasce da una convinzione precisa: oggi la competitività dei nostri territori industriali si costruisce anche attraverso la capacità di attrarre talenti, sviluppare competenze e consolidare relazioni internazionali. Con questo accordo mettiamo a sistema tre realtà che, ciascuna con le proprie specificità, possono generare un valore straordinario: l’eccellenza accademica del Politecnico di Milano, l’eccellenza e la specializzazione del nostro tessuto imprenditoriale, e la rete internazionale del Corpo Consolare più grande al mondo. Per Confindustria Lecco e Sondrio questa iniziativa rappresenta un’opportunità che va oltre il tema accademico. Vogliamo creare un nuovo canale di relazioni tra le imprese dei Paesi di provenienza dei talenti e le aziende del nostro territorio, favorendo collaborazioni industriali, scambi di conoscenze e nuove opportunità di business. Nella mia duplice veste di Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio e di membro del Corpo Consolare, considero particolarmente significativo che questo progetto trasformi la diplomazia economica in uno strumento concreto di sviluppo e relazioni bilaterali. È un modello di collaborazione che mette al centro i giovani, ma guarda al futuro delle nostre imprese e alla capacità del territorio di essere sempre più aperto, attrattivo e connesso al mondo». Il presidente ha ringraziato Raffaele Cattaneo, Sottosegretario con delega Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia, per il supporto all’iniziativa.



«International Talent Bridges rappresenta un’iniziativa concreta per trasformare le relazioni internazionali in opportunità per i giovani e per i territori. È un orgoglio contribuire alla costruzione di questo ponte tra il mondo consolare, accademico e il sistema industriale lombardo. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e università possiamo favorire l’incontro tra talenti e creare nuove opportunità di crescita e di innovazione. Investire nella formazione internazionale significa investire nel dialogo, nell’innovazione e nelle relazioni di lungo periodo» evidenzia Veronica Crego Porley, Decana del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia e Console Generale dell’Uruguay.

«Iniziative come International Talent Bridges contribuiscono a rafforzare l’attrattività internazionale del Polo territoriale di Lecco, valorizzando la qualità della sua offerta formativa, con un impatto positivo anche sul territorio lecchese – ha detto Graziano Salvalai, professore del Politecnico – Il coinvolgimento di imprese estere nel finanziamento delle borse di studio rappresenta un’importante opportunità per sostenere la formazione di giovani talenti e favorire la costruzione di relazioni tra il contesto internazionale, il mondo accademico e il sistema economico locale. L’auspicio è che questi studenti possano trovare a Lecco non soltanto un luogo in cui formarsi, ma anche un contesto in cui costruire il proprio futuro professionale, mettendo a disposizione del territorio le competenze acquisite e contribuendo così al suo sviluppo».

L’accordo traccia le linee generali delle attività che i soggetti firmatari svolgeranno. Confindustria Lecco e Sondrio opererà come ponte industriale, facilitando l’incontro tra le imprese estere sponsor e le aziende del territorio e promuovendo occasioni di networking attraverso eventi dedicati, forum e incontri.

Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano metterà a disposizione i percorsi formativi più idonei, in particolare lauree magistrali e i master compatibili con il programma del Campus, supportando gli studenti internazionali nella fase di immatricolazione e nella ricerca dell’alloggio.

Il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia – che vanta la rappresentanza di Paesi più numerosa al mondo, con una rete che realizza un ponte concreto con oltre 120 nazioni e rafforza le relazioni culturali e commerciali – parteciperà con un ruolo di sostegno e promozione attiva presso le singole Rappresentanze dei Paesi stranieri.