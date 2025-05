Lecco. Nasce la OMET Academy: formazione e lavoro per i giovani del territorio

Le attività dell’Academy si dividono in un corso IFTS e un apprendistato professionalizzante

“Con l’Academy vogliamo offrire ai giovani una vera opportunità di crescita professionale e personale”

LECCO – Con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro tramite percorsi di alta formazione tecnica e professionale, OMET, storica azienda lecchese oggi leader nel settore delle macchine per la stampa e il tissue converting, ha annunciato il lancio della propria Academy. Lo scopo dell’Academy è quello di inserire i giovani neodiplomati nei settori meccanico ed elettronico e di dare esperienze lavorative quali montaggio, collaudo, trasferte e assistenza post-vendita. I ragazzi formatisi con questo progetto avranno successivamente possibilità di crescere in altri ruoli all’interno dell’azienda.

Il progetto si articola in due percorsi distinti d’inserimento in azienda: il Corso IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e l’Apprendistato Professionalizzante.

Il corso IFTS consiste in un programma ad alta specializzazione tecnica rivolto a candidati in possesso di diploma quadriennale o quinquennale, preferibilmente di tipo tecnico. Il percorso, destinato a un numero indicativo di 12 partecipanti, prevede un totale di 1000 ore di formazione, di cui 800 svolte direttamente in azienda e 200 dedicate alla formazione teorica, in collaborazione con un ente accreditato del territorio. Il percorso si svolgerà con un contratto di apprendistato di primo livello e consentirà ai partecipanti di conseguire un titolo di studio legalmente riconosciuto.

L’Apprendistato professionalizzante è un programma dedicato a candidati in possesso di un diploma quinquennale di tipo tecnico. L’esperienza offre ai giovani l’opportunità di entrare subito in azienda con un contratto di lavoro avendo identificato sin dal momento del loro inserimento lo sbocco professionale desiderato. Questo percorso prevede una formazione obbligatoria in aula di 80 ore all’anno e si completa acquisendo competenze tecniche e professionali direttamente sul campo in affiancamento a tutor esperti.

Dichiara Antonio Bartesaghi, presidente di OMET: “OMET crede profondamente nei giovani e investe da sempre nella loro formazione. Con l’Academy vogliamo offrire loro una vera opportunità di crescita professionale e personale, valorizzando il legame con il territorio e costruendo le competenze che servono per affrontare il futuro dell’industria”.

“Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che la formazione legata alle imprese del territorio – eccellenze riconosciute a livello mondiale per tecnologia e innovazione – rappresenta una leva fondamentale per colmare il crescente mismatch tra domanda e offerta di tecnici specializzati. OMET intende rispondere concretamente a questa esigenza con un progetto formativo mirato e qualificante che offre percorsi di carriera con ottime prospettive” conclude la dirigenza OMET.

Si allega qui la locandina con il programma dell’Academy.