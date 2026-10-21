Lecco, nasce “Two Cents”: Officina Badoni punta sull’educazione finanziaria dei giovani

Il progetto di Officina Badoni, realizzato con R-Evolution, si rivolge soprattutto ai giovani tra i 20 e i 35 anni

Il primo appuntamento è in programma giovedì 29 ottobre

LECCO – Imparare a gestire il proprio denaro, comprendere gli investimenti e affrontare con maggiore consapevolezza le scelte legate al lavoro, alla casa e alla previdenza. Sono gli obiettivi di “Two Cents”, il nuovo percorso promosso da Officina Badoni, in collaborazione con R-Evolution, dedicato all’educazione finanziaria, economica e professionale, con particolare attenzione ai giovani tra i 20 e i 35 anni.

Il progetto nasce dalla risposta positiva registrata in primavera durante due incontri dedicati a questi temi, organizzati nel contesto del bar Offi Coffi. Da quell’esperienza prende forma una proposta più ampia e continuativa, pensata per fornire strumenti concreti per raggiungere una maggiore autonomia personale, finanziaria e professionale.

Il programma affronta questioni che incidono sulle scelte quotidiane: dalla gestione delle risorse agli investimenti, dall’acquisto della casa alla previdenza, passando per il lavoro, i contratti, le tutele e la libera professione. L’approccio sarà pratico e interattivo, con il coinvolgimento di professionisti ed esperti di diversi ambiti.

Il debutto il 29 ottobre con due giornalisti economici

La prima occasione per conoscere il progetto sarà giovedì 29 ottobre alle 20.30, negli spazi di Officina Badoni, in corso Matteotti 7 a Lecco. La serata inaugurale, dal titolo “Economia oggi: capire le regole del gioco”, proporrà una panoramica sulle dinamiche internazionali dei mercati finanziari e sulle loro conseguenze nella vita quotidiana.

Interverranno Marco lo Conte, giornalista economico de Il Sole 24 Ore, e Massimo Taddei, giornalista, fondatore di Economika e collaboratore di Pagella Politica.

“Oggi più che mai è fondamentale conoscere le informazioni essenziali e comprendere le sfide che influenzano le nostre scelte economiche e, di conseguenza, le nostre vite”, sottolinea Lo Conte.

La serata aprirà un percorso che proseguirà con cicli tematici composti da tre incontri ciascuno, affiancati da ulteriori appuntamenti dedicati all’attualità economica e finanziaria.

“Money Talks”, tre incontri per imparare a gestire le proprie risorse

Il primo ciclo, intitolato “Money Talks – Investire lungo le stagioni della vita”, prenderà il via giovedì 19 novembre. I tre appuntamenti si svolgeranno alle 18.30 presso Officina Badoni e saranno dedicati alla gestione del denaro e alla pianificazione economica personale.

Il calendario si aprirà il 19 novembre con “Come gestire le proprie risorse”. La consulente finanziaria Alessia Barachetti guiderà l’incontro dedicato al budget personale, alle rate, ai finanziamenti e ai pagamenti dilazionati.

Il 26 novembre sarà la volta di “Dal risparmio all’investimento”, con il consulente finanziario Andrea Langeli. Al centro dell’appuntamento ci saranno inflazione, rischio, rendimento e principali strumenti finanziari.

A concludere il ciclo, il 3 dicembre, sarà il consulente creditizio Valerio Chinello con “Costruire il domani”, un incontro dedicato agli obiettivi di medio e lungo periodo, dalla casa alla previdenza.

Un progetto per rispondere ai bisogni dei giovani

L’intenzione è costruire nel tempo un’offerta stabile, capace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e di coinvolgere anche altre realtà del territorio.

“Essere una risorsa attuale per la città e il territorio significa anche dare ascolto ai giovani, offrendo spazi e competenze per rispondere ai loro bisogni”, commenta Simone Buzzella di Officina Badoni. “Questo è solo l’inizio di un progetto che vuole crescere nel tempo, anche grazie al coinvolgimento delle realtà del territorio”.

Con “Two Cents”, Officina Badoni punta così a mettere a disposizione occasioni di confronto e strumenti pratici per affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni economiche e professionali che accompagnano la vita adulta.