Lecco. Rinnovo e migliorie per il contratto del comparto agricolo-florovivaistico

Giunto l’accordo tra sindacati e datori di lavoro per il rinnovo del contratto inter-provinciale

Dopo nove mesi di trattative è arrivato l’aumento salariale

LECCO – Dopo quasi nove mesi di trattative giovedì 12 settembre si è raggiunto un importante accordo per il rinnovo del Contratto inter-Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (CPL) delle province di Como e Lecco, scaduto il 31 dicembre 2023.

Le unioni sindacali e di settore quali Fai Cisl dei Laghi, Fai Cisl Monza Brianza Lecco, Uil Milano Alta Lombardia con Confagricoltura Como-Lecco, Coldiretti Como Lecco e CIA Alta Lombardia hanno siglato un accordo di rinnovo. Tale intesa risponde finalmente ai circa 3.500 lavoratori e lavoratrici del comparto agricolo, florovivaistico, della manutenzione del verde e delle attività agrituristiche delle province di Como e Lecco.

Il rinnovo del contratto prevede l’aumento salariale del 6,3% a partire dal 1° settembre 2024. Ci sarà anche un una tantum di 100 euro per i lavoratori a tempo indeterminato (OTI) riparametrato per i tempi determinati (OTD) a titolo compensativo per mesi di vacanza contrattuale (da gennaio ad agosto 2024) che verrà erogato insieme al primo aumento del 6.3% nella mensilità di settembre 2024.

Inoltre, saranno migliorate anche le maggiorazioni sulle diarie in caso di trasferte. L’accordo prevede anche, l’aumento di 70 euro dell’indennità di capo operaio, un aggiornamento della declaratoria con l’introduzione di nuove figure professionali di operaio qualificato.

L’intesa di rinnovo del contratto per operai del comparto agricolo è stata raggiunta grazie ad un costante e proficuo confronto durante questi mesi tra le parti sindacali e datoriali. Tali trattative hanno portato a dare risposte salariali ai lavoratori e alle lavoratrici di un settore primario e di importanza fondamentale del nostro territorio.