Lecco, torna il Job Day della Pubblica Amministrazione

Stand informativi, incontri e workshop per conoscere le opportunità professionali nel settore pubblico

Appuntamento venerdì 6 novembre al Palataurus dalle 9 alle 13

LECCO – La Pubblica Amministrazione apre le porte a chi vuole conoscere da vicino le opportunità professionali, i percorsi di carriera e le competenze richieste dal settore pubblico. A Lecco torna il Job Day PA, giunto alla seconda edizione e promosso dalla Provincia di Lecco insieme ai Centri per l’impiego di Lecco e Merate, con un programma che quest’anno dedica particolare attenzione alle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre, al Palataurus di viale Giacomo Brodolini, dove dalle 9 alle 13 sarà possibile visitare gli stand informativi allestiti dalle numerose realtà partecipanti. Comuni ed enti locali, Regione Lombardia, amministrazioni periferiche dello Stato, agenzie ed enti pubblici territoriali, Forze Armate e Forze dell’Ordine presenteranno le proprie attività, i servizi, le funzioni e le opportunità professionali, offrendo ai partecipanti un’occasione per conoscere più da vicino il mondo del lavoro pubblico.

L’iniziativa punta a favorire l’incontro tra domanda e offerta, ma anche a promuovere una maggiore conoscenza della Pubblica Amministrazione e delle professionalità che ne fanno parte. Un settore che, come sottolineano gli organizzatori, può offrire percorsi stimolanti e opportunità in continua evoluzione.

“Dopo il grande successo della prima edizione, abbiamo voluto riproporre e ampliare questo appuntamento, convinti che la Pubblica Amministrazione rappresenti un ambito professionale stimolante, solido e in continua evoluzione”, dichiara la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. “Un ringraziamento particolare agli enti che hanno raccolto il nostro invito a essere presenti per promuovere la conoscenza dei ruoli e delle funzioni della Pa, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini”.

Tra gli elementi caratterizzanti della seconda edizione ci sarà il focus sull’intelligenza artificiale e sulle ricadute dell’innovazione tecnologica nel lavoro degli enti pubblici. “Il focus di questa seconda edizione sull’intelligenza artificiale vuole offrire uno sguardo concreto sulle trasformazioni in atto e su come l’innovazione stia cambiando il lavoro anche nel settore pubblico”, spiega il consigliere provinciale delegato al Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini. “La presenza diretta di numerosi enti rappresenta un’occasione per superare stereotipi, conoscere opportunità professionali spesso poco note e scoprire come lavorare nella Pa significhi oggi mettere competenze, innovazione e professionalità al servizio della comunità”.

Il programma si aprirà alle 9.15 con il momento istituzionale, al quale prenderanno parte, oltre a Hofmann e Pasquini, la dirigente Cristina Pagano, il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e il referente per l’orientamento dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, Raffaele Cesana.

Alle 10 spazio all’approfondimento dedicato all’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione. L’incontro analizzerà il ruolo delle nuove tecnologie nella trasformazione dei processi amministrativi, con particolare attenzione al miglioramento dell’efficienza dei servizi rivolti a cittadini e imprese e all’evoluzione delle competenze digitali e dei profili professionali richiesti agli enti pubblici.

Alle 11 è invece previsto il workshop “Come accedere alla Pubblica Amministrazione”, durante il quale saranno illustrate le modalità per entrare nel settore pubblico, con un approfondimento sulle procedure concorsuali, sui canali di selezione e sui possibili percorsi di carriera.

La partecipazione al Job Day PA è libera e gratuita, previa iscrizione attraverso il modulo online. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0341 295543 e 0341 295573, oppure scrivere all’indirizzo eventi.lavoro@provincia.lecco.it.