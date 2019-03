L’Ordine dei Commercialisti di Lecco ha istituito il nuovo strumento destinato ai soggetti sovraindebitati.

Martedì la presentazione nell’aula magna del Politecnico

Si terrà martedì 26 marzo, a partire dalle 14:30, presso il Polo lecchese del Politecnico di Milano, un’iniziativa promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il patrocinio dell’Associazione Libere Professioni Lecchesi e del Comune di Lecco, sul tema del sovraindebitamento. All’incontro parteciperanno gli Ordini Professionali Lecchesi, i rappresentanti delle Istituzioni e del mondo associativo locale.

Antonio Rocca, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, aprirà i lavori del convegno. Seguiranno gli interventi del Sindaco di Lecco Virginio Brivio, del Presidente del Tribunale di Lecco Ersilio Secchi, del Presidente della Fondazione ADR Commercialisti Felice Ruscetta.

Nel corso dell’incontro entreranno nel merito della tematica il Referente dell’OCC Michele Stefanoni, il vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco, Francesco Puccio e Marco Riva dell’Ordine degli Avvocati di Lecco.

Come difendersi dal sovraindebitamento? Quali sono le soluzioni previste dalla Legge “salva-suicidi” (L.3/2012)? Quali novità saranno introdotte dal nuovo Codice della crisi? Queste sono alcune delle domande che saranno affrontate in occasione del convegno, durante il quale sarà presentato il nuovo Organismo di Composizione della Crisi, costituito dai commercialisti lecchesi e che sarà operativo presso la sede dell’Ordine, in Via Parini.

Rivolgendosi all’organismo, i soggetti sovraindebitati meritevoli (privati, consumatori, professionisti, aziende agricole, imprenditori e aziende che non superino determinate soglie dimensionali), potranno attivare uno degli strumenti previsti dalla Legge (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio) per ottenere l’esdebitazione e riabilitarsi nella società. Seppur la legge sia stata introdotta dal 2012, in passato non vi è stato un uso diffuso di queste procedure, attualmente l’interesse e le adesioni appaiono invece in crescita.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco ha deciso di contribuire alla diffusione di questo strumento, mettendo la propria professionalità al servizio del territorio costituendo un nuovo organismo, già accreditato dal Ministero della Giustizia, che può già contare su una serie di professionisti formati a svolgere il ruolo di “gestori” delle domande.

Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 1 aprile.