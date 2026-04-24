Linee Lecco: approvato il bilancio d’esercizio 2025, utile di 125.685 euro

Forte contenimento dei costi, attenta gestione di cassa e complessivo aumento di redditività

“Buoni risultati che hanno consentito di consolidare il trend positivo e di imprimere una svolta significativa per il rilancio dell’azienda”

LECCO – L”assemblea dei soci di Linee Lecco Spa, mercoledì scorso, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025, nei termini ordinari previsti dalla legge, registrando un utile di €125.685. Questo risultato costituisce motivo di grande soddisfazione per la Società, avendo consolidato l’andamento positivo già registrato lo scorso anno, a seguito del rinnovamento della governance aziendale del settembre 2024.

“In particolare, il cambiamento ha visto l’azienda rafforzata nei suoi elementi costitutivi quali il proprio personale, i propri mezzi, le risorse finanziarie e i rapporti con clienti e fornitori – hanno fatto sapere da Linee Lecco -. In riferimento ai rapporti con il personale, l’azienda ha avuto un costante confronto con le rappresentanze sindacali, sottoscrivendo importanti accordi di secondo livello che hanno posto le basi per il rilancio dell’azienda e contribuito in misura determinante al miglioramento del clima aziendale”.

Il 2025 è stato un anno di svolta anche nella gestione del parco veicolare che ha visto

l’ingresso di ulteriori 10 nuovi bus elettrici (per un totale di 14) e la dismissione di 13 bus vecchi a gasolio, abbassando l’età media dei mezzi. Relativamente alle aree di sosta gestite, queste hanno registrato un incremento sia quantitativo nel numero di stalli gestito, sia reddituale di ricavi unitari e di marginalità.

“In termini finanziari, il forte contenimento dei costi, l’attenta gestione di cassa ed il complessivo aumento di redditività hanno consentito un importante miglioramento della posizione finanziaria netta, con conseguente possibilità di pianificare investimenti in infrastrutture e nuove tecnologie. I buoni risultati del bilancio 2025 hanno consentito di consolidare il trend positivo aziendale e di imprimere una svolta significativa per il rilancio dell’azienda che sarà chiamata, nel prossimo futuro, ad importanti sfide strategiche”.