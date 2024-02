Lingue a servizio delle imprese: inglese livello intermedio e tedesco base

Il primo corso di Confcommercio Lecco al via il 4 marzo, il secondo il 6 marzo

Entrambi rimborsati al 100% per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Doppio appuntamento con le lingue in Confcommercio Lecco per offrire un servizio prezioso alle imprese, soprattutto quelle che operano in ambito turistico e commerciale, visto il crescente appeal del territorio. Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, propone infatti due corsi di lingua che si terranno presso la sede di piazza Garibaldi a Lecco:

“Inglese turistico & commerciale – livello intermedio” il lunedì dalle ore 9 alle ore 12 a partire dal 4 marzo (18 ore complessive; iscrizioni entro venerdì 23 febbraio);

il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 a partire dal 6 marzo (30 ore complessive; iscrizioni entro lunedì 26 febbraio).

Per entrambi i percorsi è previsto un rimborso del 100% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il corso “Inglese turistico & commerciale – livello intermedio”, rivolto a chi ha già frequentato un corso base e ha una discreta conoscenza della lingua, mira a potenziare le strutture grammaticali, lessicali e comunicative da utilizzare in ambito turistico e commerciale: durante le lezioni – in programma il 4-11-18-25 marzo e l’8 e 15 aprile 2024 – saranno sviluppate competenze spendibili durante qualsiasi scambio linguistico con turisti stranieri o persone che si muovono sul nostro territorio per lavoro o svago. Il programma affronterà temi legati alla comunicazione (attività di role-playing: interacting with tourists in a hotel; interacting with tourists in a restaurant; interacting with tourists in a shop; replying to emails; answering the phone), al lessico (jobs; daily routine; weather; dates and time; leisure activities) e alla grammatica (present continuous vs present simple; prepositions of time and place; past simple regular & irregular verbs; word order in questions; quantifiers: how much / how many before countable& uncountable nouns).

Il corso “Tedesco turistico & commerciale – livello base” si propone di sviluppare le basi grammaticali ed espressive tipiche per accogliere i clienti stranieri, fornendo così ad albergatori, ristoratori e commercianti gli strumenti per comunicare. Il programma prevede questi argomenti: elementi della grammatica di base; impostazione della pronuncia; per gli albergatori saper accogliere il cliente tedesco e fornire informazioni relative al suo soggiorno; per i ristoratori dettagliare le caratteristiche di piatti tipici e vini locali; per i commercianti: descrivere i propri prodotti e gestire i pagamenti. L’obiettivo del corso – che terrà nelle giornate del 6-13-20-27 marzo, 3-10-17-24 aprile, 8-15 maggio 2024 – è quello di trasmettere conoscenze spendibili già dopo qualche lezione.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 23 per inglese e il 26 febbraio per tedesco) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.