Rilasciato ufficialmente il listino edito dalla Camera di Commercio di Como-Lecco

“L’obiettivo è quello di garantire la massima trasparenza nel mercato delle costruzioni”

LECCO – È stato rilasciato ufficialmente il Listino Prezzi delle Opere Edili relativo al secondo semestre 2023, edito dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. Uno strumento utile al mercato delle costruzioni per garantirne trasparenza e costante aggiornamento.

Il listino offre un dettagliato panorama dei prezzi di oltre 6.000 prodotti, spaziando dai noleggi ai materiali, dalla manodopera alle opere finite, comprendendo anche prestazioni specializzate, assistenze murarie, impianti tecnologici e le più recenti innovazioni nel campo del contenimento energetico. Sono inoltre attentamente considerati i costi legati alla sicurezza, prevenzione, igiene e tutela della salute.

Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, sottolinea: “L’Ente camerale, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza nel mercato delle costruzioni, si impegna a fornire agli operatori lariani del settore e ai loro acquirenti uno strumento pratico, altamente dettagliato e soggetto a regolare aggiornamento semestrale. La Commissione operante presso la Camera di Commercio è composta da rappresentanti di Associazioni di categoria, Ordini e Collegi professionali, Istituzioni e altri enti di riferimento del territorio comasco e lecchese. Gli Informatori, esperti nel settore, unitamente al contributo tecnico di PromEdil Srl, costituiscono la migliore garanzia per la corretta valutazione di prezzi autentici e affidabili”.

Filippo Pontiggia, Presidente della Commissione per l’accertamento prezzi dei materiali e delle opere edili di Como e Lecco, evidenzia: “In questa edizione del listino, al fine di rispondere alle dinamiche emergenti del settore, abbiamo introdotto un capitolo innovativo, ampio e significativo, dedicato ai ‘Prefabbricati in legno’. Tale settore sta vivendo una notevole crescita nel nostro territorio, pertanto abbiamo voluto arricchire il Listino includendo dettagli sui prodotti, le lavorazioni e i relativi prezzi, conferendo così un valore aggiunto agli operatori del settore e rendendo il Listino un’indispensabile risorsa per chi è coinvolto nei processi costruttivi”.

La nuova edizione del Listino Prezzi delle Opere Edili di Como-Lecco è consultabile online sul sito: listinoedili.comolecco.camcom.it ed è accompagnata da un’App integrata per la facile redazione di computi metrici. La versione cartacea sarà presto disponibile per l’acquisto sia sul portale online che presso alcune cartolibrerie del territorio. È inoltre possibile scaricare un estratto gratis e scoprire tutte le nuove voci quotate all’indirizzo: shop.piuprezzi.it/estratto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’u.o Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco (mail: studi@comolecco.camcom.it, tel: 0342.292.233/218).