Lombardia “Circolare”: i webinar della Camera di Commercio

Camera di Commercio: piccole e medie imprese verso l’economia circolare

Seminari web dedicati alla riqualificazione delle filiere e al riposizionamento competitivo delle imprese.

LECCO – Hanno preso il via questa settimana i webinar di Lombardia Circolare rivolti alle piccole e medie imprese lombarde e finalizzati a favorire la transizione verso un modello economico circolare che, in tutte le fasi della produzione di beni e servizi, dalla progettazione al fine vita, sia in grado di limitare il più possibile l’apporto di materia ed energia in ingresso e di minimizzare scarti e perdite, prevenendo le esternalità ambientali negative e contribuendo alla creazione di nuovo valore sociale e territoriale.

I nove appuntamenti, promossi dal sistema camerale lombardo e da Regione Lombardia nell’ambito delle attività di Lombardia Circolare, iniziativa avviata con il bando “Innovazione delle filiere di Economia circolare in Lombardia”, si focalizzeranno su cinque macro-tematiche:

Ecodesign: la progettazione sostenibile con particolare riferimento al “design circolare”, dedicato alla chiusura dei cicli, al recupero materico e alla possibilità di far continuare a vivere risorse e materiali anche quando i prodotti di cui fanno parte sono stati dismessi.

Simbiosi industriale: la strategia di ottimizzazione dell’uso delle risorse inutilizzate generate dai processi industriali, attraverso il recupero e il riutilizzo da aziende diverse da quelle che le hanno prodotte generando così un vantaggio reciproco.

Life Cycle Assessment: il metodo che permette di quantificare l’impatto ambientale, di uso delle risorse, l’impatto sulla salute umana di un prodotto e dell’intero sistema che lo caratterizza.

L’impronta di carbonio: la misura dell’ammontare totale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte direttamente o indirettamente da un individuo, un’organizzazione, un evento.

Gestione dei rifiuti: un approfodimento riferito sia alla parte inorganica (riduzione e recupero/riciclo finalizzato alla produzione di materie secondarie) sia a quella organica (servizi per il compostaggio di prossimità)

Le informazioni sulle iniziative ricomprese in Lombardia Circolare sono disponibili su www.lombardiacircolare.net.

Calendario completo dei webinar:

15.10.2020 – Economia circolare iscrizioni vettore di innovazione

21.10.2020 – Economia circolare iscrizioni & turismo sostenibile

27.10.2020 – Ecoprogettazione e modelli di business circolari e collaborativi – Imballaggi

10.11.2020 – Economia circolare vettore di innovazione – modelli di business

18.11.2020 – Simbiosi Industriale

24.11.2020 – L’impronta di carbonio: stato dell’arte e prospettive

02.12.2020 – Gestione dei rifiuti in ottica di economia circolare – Parte Inorganica

10.12.2020 – Gestione dei rifiuti in ottica di economia circolare – Parte Organica

16.12.2020 – Ecoprogettazione e modelli di business circolari e collaborativi – Edilizia