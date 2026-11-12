Lombardia, l’artigianato cerca nuove generazioni: 226mila imprese e 467mila occupati

L’indagine dell’Istituto Piepoli presentata alla Triennale di Milano durante il Festival del Made in Lombardia

Il 77% dei ragazzi ha già sperimentato attività manuali, ma il 54% conosce poco o nulla il settore e uno su due teme guadagni incerti

LECCO – Il saper fare artigiano continua ad affascinare le nuove generazioni, ma per trasformare questo interesse in una concreta scelta professionale servono occasioni di incontro, formazione ed esperienza diretta. In Lombardia arrivano segnali incoraggianti: il 64% dei giovani tra i 16 e i 24 anni si dichiara disponibile a fare un’esperienza pratica in bottega pur di imparare un mestiere direttamente sul campo.

È uno dei principali risultati dell’indagine realizzata dall’Istituto Piepoli, presentata l’11 novembre alla Triennale di Milano durante l’incontro “Giovani e mestieri: costruire il futuro”, inserito nel programma della terza edizione del Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

Al centro dell’appuntamento, le prospettive di un comparto che rappresenta una componente importante dell’economia regionale e del patrimonio produttivo del territorio. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alle professioni artigiane, valorizzando le competenze di chi porta avanti le tradizioni e creando nuove opportunità di formazione e occupazione.

L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha affrontato le principali sfide del settore: dalle novità introdotte dalla legge annuale nazionale per le piccole e medie imprese al lavoro creativo, fino al rafforzamento dell’incontro tra domanda e offerta. Spazio anche alla filiera formativa 4+2, che mette in relazione scuole, Istituti tecnologici superiori (ITS) e imprese, oltre che alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’economia circolare e dai percorsi di internazionalizzazione.

A raccontare il rapporto tra giovani e artigianato sono soprattutto i numeri della ricerca. Per il 90% degli intervistati questa attività rappresenta la massima espressione della creatività, mentre il 77% ha già avuto modo di sperimentare attività manuali, soprattutto attraverso i laboratori scolastici, indicati dal 42% del campione.

Accanto all’interesse, tuttavia, emergono alcune difficoltà. La metà dei ragazzi non conosce personalmente un artigiano e il 54% ammette di sapere poco o nulla del settore. A frenare una possibile scelta professionale sono soprattutto le preoccupazioni economiche: il 50% teme infatti l’incertezza dei guadagni.

I giovani chiedono quindi occasioni concrete per conoscere meglio questo mondo. Il 38% vorrebbe scoprirlo attraverso i social network, mentre il 37% indica nei laboratori pratici lo strumento più efficace. L’artigiano viene sempre più associato non soltanto alla tradizione, ma anche al design, alla creatività e all’innovazione tecnologica.

Un patrimonio che in Lombardia ha dimensioni significative: il comparto conta oltre 226.000 imprese, pari al 28% del totale regionale, e circa 467.000 occupati. Per sostenerne lo sviluppo e favorire il ricambio generazionale, Regione Lombardia ha introdotto la legge regionale 7/2026, dedicata alle politiche regionali in materia di artigianato.

Tra gli strumenti previsti figura il riconoscimento “Qualità Artigiana”, gestito in collaborazione con Unioncamere, pensato per valorizzare le eccellenze produttive e premiare sia la trasmissione generazionale delle imprese sia l’inserimento stabile di personale under 35.

A sottolineare l’importanza di investire sulle nuove generazioni è stato lo stesso Guidesi: “Il futuro dell’artigianato lombardo passa necessariamente dalle nuove generazioni. Abbiamo un patrimonio straordinario di competenze e di saper fare, ma non possiamo limitarci a celebrarlo: dobbiamo creare le condizioni per garantirne la continuità, favorirne la crescita e generare valore”.

L’assessore ha poi evidenziato la necessità di avvicinare maggiormente scuole e famiglie al mondo produttivo, favorendo la conoscenza diretta delle imprese e delle opportunità professionali. “La vera sfida è far comprendere ai giovani che scegliere un mestiere artigiano significa avere un’opportunità concreta di lavoro, di crescita professionale e soddisfazione economica”, ha aggiunto, ribadendo che “tradizione e innovazione non sono in contrapposizione: l’artigianato lombardo è la dimostrazione che possono e devono crescere insieme”.

Sul tema del ricambio generazionale è intervenuto anche il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio, che ha definito il settore un pilastro dell’economia regionale, oggi alle prese con un passaggio decisivo. “I giovani ne intuiscono il fascino, la creatività e il valore identitario, eppure faticano ancora a considerarlo una prospettiva di carriera concreta”, ha osservato.

Per Auricchio, la sfida consiste nel ridurre la distanza tra le aspettative dei ragazzi e le esigenze delle imprese. “Dobbiamo mostrare con chiarezza che l’artigianato contemporaneo non è un mestiere di ripiego né un retaggio del passato: è alta specializzazione, design, tecnologia d’avanguardia e solida capacità di generare reddito”. Un lavoro di orientamento e informazione che, secondo il presidente, deve coinvolgere il sistema camerale insieme a Regione Lombardia e alle associazioni di categoria.

A confermare il potenziale interesse delle nuove generazioni è anche Sara Merigo, amministratore delegato dell’Istituto Piepoli, che ha illustrato i risultati della ricerca. Tre giovani su quattro, ha spiegato, dichiarano che piacerebbe loro avviare una propria attività, mentre il 64% sarebbe interessato a un’esperienza pratica in un’impresa artigiana.

“Accanto al fascino verso la professione artigiana emergono alcuni dubbi pratici legati in particolare alla stabilità dei guadagni e alle prospettive di carriera”, ha sottolineato Merigo. Per superare queste incertezze, la strada passa attraverso occasioni di incontro diretto e una comunicazione più chiara sulle competenze richieste e sulle possibilità offerte dal settore.

La giornata alla Triennale ha coinvolto anche le scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia, con un programma dedicato a studenti e insegnanti. In calendario le visite guidate al Museo del Design Italiano, il laboratorio di ecodesign “Matì, Design da toccare”, realizzato con il collettivo ilVespaio, e un incontro con gli Artigiani della qualità.

Spazio anche ai racconti e alle esperienze dei creator Daniele Busi, Federica Pessina, Lorenzo Franchini, del progetto Collanine Colorate, e Max Maiorino. All’incontro conclusivo hanno partecipato inoltre Bernardo Sofia, vicepresidente nazionale della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Eugenio Massetti, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese, Matia Bonato, artigiano responsabile della produzione di biciclette presso Biciclette Rossignoli, e Veronica Ferrazza, artigiana arrotina presso Coltelleria Ferrazza.

L’obiettivo è trasformare la curiosità dei giovani in una scelta consapevole, facendo conoscere un settore in cui manualità, competenze specialistiche e innovazione possono convivere. Perché il futuro dell’artigianato lombardo passa anche dalla capacità di trasmettere il proprio patrimonio alle nuove generazioni.

L’INDAGINE DELL’ISTITUTO PIEPOLI