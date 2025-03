LRH e Silea, presentata la proposta di ‘Aggregazione Strategica di Gruppo’

Ieri sera la presentazione da parte di un gruppo di amministratori comunali civici

LECCO – Presentata alla stampa e agli amministratori comunali la proposta di “Aggregazione Strategica di Gruppo” per le società partecipate Lario Reti Holding e Silea. L’iniziativa, promossa da un gruppo di amministratori comunali civici, mira a rafforzare la sinergia tra le due realtà, migliorando la qualità dei servizi pubblici di gestione dell’acqua e dei rifiuti nel territorio.

L’obiettivo è quello di valorizzare i servizi pubblici essenziali, rendendoli più efficienti e sostenibili. Lario Reti Holding e Silea sono già considerate esempi virtuosi nella gestione delle rispettive competenze, ma un’azione congiunta potrebbe amplificarne i benefici per cittadini e imprese. L’iniziativa punta a consolidare le partecipate, migliorare la qualità dei servizi, rafforzare la sinergia tra le aziende e garantire una sostenibilità economica, sociale e ambientale. Un’aggregazione strategica consentirebbe inoltre di adottare una politica tariffaria più vantaggiosa per il territorio.

Il progetto, come spiegato, prevede innanzitutto la definizione di un indirizzo strategico di mandato per il rinnovo degli organismi di governance delle società, affidando a un ente esterno lo studio di fattibilità su un’eventuale aggregazione. Successivamente, sarà creato un gruppo di lavoro che seguirà il processo di valutazione, accompagnato dalla selezione di candidati qualificati per i nuovi organi direttivi. Infine, sarà promosso un confronto costruttivo tra i Sindaci per definire una strategia comune che possa portare alla realizzazione del progetto.

Secondo i promotori dell’iniziativa, la creazione di un unico gruppo porterebbe diversi vantaggi concreti. L’accorpamento di alcune funzioni aziendali permetterebbe di razionalizzare i costi, generando risparmi e miglioramenti tariffari. Inoltre, un ente più grande e strutturato potrebbe avere un accesso più agevole ai finanziamenti, grazie a un aumento del rating creditizio. “La nascita di una nuova realtà sinergica favorirebbe anche lo sviluppo di nuovi servizi per il territorio, mantenendo comunque il controllo pubblico al 100%. Tra le ipotesi vi è anche la creazione di una divisione dedicata, denominata “Lc.Servizi”, che potrebbe fornire supporto ai Comuni per la gestione del personale, gli affari legali, la comunicazione, la sicurezza informatica e altri aspetti amministrativi”.

Come precisato, non si tratta di una fusione immediata, bensì di un percorso graduale che prevede uno studio approfondito di fattibilità. “L’idea nasce dalla consapevolezza che Lario Reti Holding e Silea operano nello stesso territorio, hanno una base azionaria simile, composta dai Comuni, e forniscono servizi regolati da ARERA. Un’aggregazione permetterebbe di valorizzare al meglio le risorse disponibili, migliorare l’efficienza operativa e offrire nuove opportunità per cittadini e imprese”.

Ora spetta ai Sindaci e agli amministratori locali valutare la proposta e decidere se avviare un processo che potrebbe segnare una svolta significativa per il futuro dei servizi pubblici locali.